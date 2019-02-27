Установлена причина трагедии в Каире: два машиниста не поделили пути









Al-Ahram, заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек. Об этом, как передает газетазаявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.





пишет ТАСС. По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим в режиме движения двигатель и не поставив тепловоз на тормоз. В итоге локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, постоянно набирая скорость, направился в сторону вокзального комплекса уже без машиниста,ТАСС.





Как видно на записи с камеры видеонаблюдения в районе депо, локомотив, спровоцировавший минуты спустя трагедию на вокзале, стоял на развилке. В этот момент ему навстречу на малом ходу шел другой тепловоз и, поравнявшись с ним, притерся к нему, фактически зажав его на пересечении путей. Несколько раз машинист пытался сдвинуть заблокированный поезд с места, но безрезультатно. В итоге он покинул кабину, чтобы разобраться с коллегой.





Через несколько секунд уже неуправляемый локомотив, высвободившись из ловушки, сорвался с места и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ. Тепловоз на всем ходу влетел в отбойник в начале перрона, где обычно останавливаются составы, его топливные баки взорвались, что и привело к большому числу погибших. По официальным данным, жертвами катастрофы стали 20 человек, 43 пострадали.





Как отмечается в заявлении генпрокурора, для установления личностей погибших создана специальная комиссия судебно-медицинской экспертизы, которая должна взять пробы ДНК, поскольку большинство тел сильно обгорели и идентификации не подлежат. Надзорный орган отмечает, что оба машиниста задержаны, их допрашивают. Специалисты проводят необходимые экспертизы для подготовки технического отчета о причинах аварии и ее последствиях, также опрашиваются свидетели.



