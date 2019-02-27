У жителя Дании в носу вырос зуб

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пишет korrespondent.net. На протяжении двух лет мужчина страдал от насморка, заложенности носа и ухудшившегося обоняния. Он перепробовал разные виды лечения, в том числе стероиды, прежде, чем обратился в оториноларингическое отделение больницы при Орхусском университете. Компьютерная томография показала, что причиной его плохого самочувствия были не вирусы или бактерии, а некая покрытая слизью масса,korrespondent.net.





Врачи сразу предположили, что это либо дермоидная киста (доброкачественная опухоль, в которой могут развиваться волосы, зубы, железы), либо неправильно выросший зуб. Прооперировав пациента, они извлекли зуб из его носа.





Причины его появления не ясны до конца. Это редкая патология, наблюдающаяся у 0,1-1% населения, в основном у мужчин. Вызвать рост зуба в носу могут как травмы или инфекции, так и врожденные дефекты вроде заячьей губы. Пациент в молодости пострадал от перелома носа и челюсти, но, по мнению врачей, вряд ли именно это привело к росту зуба в носу. Скорее всего, считают они, зуб вырос еще в детстве, но беспокоить стал только сейчас, когда прилегающие ткани воспалились.





Как сообщалось, девочка прожила с пиявкой в носу месяц. Родители привели ребенка к врачу из-за отека носа. Врач осмотрел ее, обнаружив пиявку в левой ноздре.



