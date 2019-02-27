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В Беларуси появился новый спецэкспортер вооружений — "БелИнСофт"
В Беларуси появился новый спецэкспортер вооружений — закрытое акционерное общество "БелИнСофт". Это следует из указа Александра Лукашенко № 91 от 25 февраля, который в среду
фото:БЕЛТА
Им вносятся изменения в
С 2013-го спецэкспортеров вооружений в Беларуси было три — государственные внешнеторговые унитарные предприятия "Белвнешпромсервис" и "Белспецвнештехника", а также закрытое акционерное общество "Белтехэкспорт",
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В Беларуси появился новый спецэкспортер вооружений — закрытое акционерное общество "БелИнСофт". Это следует из указа Александра Лукашенко № 91 от 25 февраля,...
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