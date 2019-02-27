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В Беларуси появился новый спецэкспортер вооружений — "БелИнСофт"

28.02.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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В Беларуси появился новый спецэкспортер вооружений — закрытое акционерное общество "БелИнСофт". Это следует из указа Александра Лукашенко № 91 от 25 февраля, который в среду был опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.


фото:БЕЛТА

Им вносятся изменения в указ руководителя государства № 163 от 8 апреля 2013 года "О некоторых вопросах государственного регулирования военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами и экспортного контроля".

С 2013-го спецэкспортеров вооружений в Беларуси было три — государственные внешнеторговые унитарные предприятия "Белвнешпромсервис" и "Белспецвнештехника", а также закрытое акционерное общество "Белтехэкспорт", пишет Еврорадио.


 
 
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В Беларуси появился новый спецэкспортер вооружений — закрытое акционерное общество "БелИнСофт". Это следует из указа Александра Лукашенко № 91 от 25 февраля,...
 
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