Азаренко разгромила немку Марию

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пишет sport.tut.by В недавнем четвертьфинальном матче Кубка Федерации между Беларусью и Германией (4:0) Виктория Азаренко (50 WTA) была третьим номером нашей сборной и не получила возможности провести одиночную встречу, так как белоруски добыли победу досрочно, а Татьяна Мария (69 WTA) имела наивысший рейтинг среди приглашенных теннисисток в немецкую команду. Соперничество игроков спустя три недели позволяло представить, чем бы мог завершиться их поединок в рамках Кубка Федерации,sport.tut.by





Для Вики старт встречи с Татьяной в Акапулько вышел непростым. Во втором гейме она позволила сопернице оформить брейк и повести со счетем 2:0. Правда, уже в следующем гейме Азаренко засучила рукава: отыграла два геймбола, потом еще несколько, имела три брейк-поинта и последний реализовала, воспользовавшись двойной ошибкой Марии.





В пятом гейме Вика снова сделала брейк, и с тех пор и до конца первой партии лидировала в счете. Муж и тренер Татьяны Шарль-Эдуар призывал немку играть активнее, а также чаще выходить к сетке. Та прислушалась к совету супруга, чем обозначила борьбу. Впрочем, к восьмому гейму игровое преимущество Азаренко было подавляющим — 17:2 по виннерам. Вика забивала ударами с лета, ударами в угол площадки или вдоль боковой линии, при выходе к сетке. Точку в сете она поставила после второго сет-поинта.





Во второй партии Татьяна взяла первый гейм, когда подавала, а Вика выиграла все остальные геймы. Итоговый счет поединка, который длился один час и двадцать четыре минуты, — 6:2, 6:1 в пользу Азаренко.



