Действующий обладатель Кубка Гагарина стартовал в новом розыгрыше с двух поражений с разницей 3:12

Полномочный обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» стартовал в новом розыгрыше плей-офф с двух поражений с общей разницей шайб 3:12.



Фото: ak-bars.ru

После разгрома от омского «Авангарда» в Балашихе в первой встрече казанцы 27 февраля пропустили 6 шайб и во втором поединке, правда, на сей раз и сами смогли поразить ворота соперника.

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) (Кошелев, 9.00, И. Михеев, 11.07, в большинстве, Широков, 26.32, Бек, 34.11, в большинстве, Стольберг, 48.58, Широков, 59.40, в пустые ворота — Постма, 30.39, в большинстве 5 на 3, Секач, 31.57, в большинстве, Постма, 56.37, в большинстве 6 на 4).

Броски: 22−30 (8−11, 9−9, 5−10). Силовые приемы: 18−20 (6−8, 7−4, 5−8). Штраф: 14−10.

После провала в первой встрече «Ак Барс» произвел замену на последнем рубеже, где Вячеслава Подъяпольского сменил Алесандр Шарыченков. Но это казанцам не помогло. Как не помогло избежать поражения и возвращение в состав опытнейшего бомбардира Даниса Зарипова, который заработал 2 (0+2) результативных балла.

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась результативными баллами не отметился, он провел на льду 9 минут 45 секунд, выиграл 7 из 12 вбрасываний (58,3%) и применил 1 силовой прием.

Теперь команды переезжают в Казань, где сыграют 1 и 3 марта.

В другой паре на «Востоке» магнитогорский «Металлург» после тяжелейшей понедельничной победы во втором овертайме не сумел развить успех во втором маче, усупив дома уфимскому «Салавату Юлаеву».

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) (Булирж, 52.55 — Умарк, 3.25, Майоров, 8.49, Хартикайнен, 33.37, Кемппайнен, 37.19, в большинстве).

Броски: 25−35 (7−11, 8−16, 10−8). Силовые приемы: 17−4 (6−1, 4−2, 7−1). Штраф: 33−8.

Следующие матчи соперники проведут 1 и 3 марта в Уфе.

В Западной конференции уже две победы одержало московское «Динамо» под руководством бывшего наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова. Москвичи дважды обыграли в Хельсинки финский «Йокерит».

«Йокерит» — «Динамо» М — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) (Йенсен, 9.06, О`Нил, 44.13 — Закриссон, 15.23, Индрашис, 17.30, Койвисто, 28.44, в большинстве).

Броски: 48−20 (16−8, 15−7, 17−5). Силовые приемы: 18−11 (9−3, 6−6, 3−2). Штраф: 2−10.

Выступающий за «Йокерит» форвард сборной Беларуси Джефф Платт был включен в заявку на игру, но участия в поединке не принимал.

Еще в одной паре первого раунда плй-офф вторую кряду победу одержал ярославский «Локомотив».

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) (Георгий Иванов, 2.24, Рафиков, 20.24, Апальков, 22.57, в большинстве).

Броски: 28−22 (8−12, 13−5, 7−5). Силовые приемы: 25−49 (7−14, 10−11, 8−24). Штраф: 22−37.

28 февраля пройдут вторые матчи в четырех сериях: ЦСКА — «Витязь», СКА — «Спартак», «Автомобилист» — «Трактор», «Барыс» — «Торпедо» НН. Неожиданно инригующим стало противостояние в Санкт-Петербурге, где фаворит Кубка Гагарина питерский СКА проиграл «Спартаку» в первом домашнем матче (0:2).

Ход серий (до 4 побед):

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 1:0 (4:0).

СКА (2) — «Спартак» (7) — 0:1 (0:2).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 2:0 (4:3 ОТ, 3:0).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 0:2 (2:4, 2:3).

Конференция «Восток»:

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 1:0 (3:0).

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 1:0 (4:1).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 1:1 (2:1 2ОТ, 1:4).

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 2:0 (6:0, 6:3).