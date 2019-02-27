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Назван лидер​ по количеству привлеченных средств белорусов на Форекс

28.02.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Назван лидер​ по количеству привлеченных средств белорусов на Форекс
АиФ

В номинации «Лидер по количеству привлеченных средств клиентов на рынке Форекс» лучшей признана компания MTBankFX, сообщили в МТБанке. 

- Интерес со стороны клиентов и заинтересованность регулятора в развитии сферы внебиржевых операций Форекс подтолкнули нас к созданию первой банковской форекс-площадки в Беларуси, - рассказал Александр ПРИХОДЬКО, начальник Управления инвестиционного бизнеса МТБанка.  - За 2,5 года работы от предоставления классических услуг по инвестированию на Форекс мы перешли к расширенной сервисной поддержке: клиенты могут консультироваться с опытными трейдерами, получать персональную поддержку, постоянно обучаться и использовать весь имеющийся у нас инструментарий. 

Ежегодно база клиентов Форекс МТБанка прирастает в 1,5 раза. Речь идет о клиентах, которые постоянно совершают операции на рынке. 

По итогам 2016-2018 годов MTBankFX – крупнейший брокер в Беларуси. 

Назван лидер​ по количеству привлеченных средств белорусов на Форекс
Число клиентов на белорусском рынке Форекс выросло более чем в 3,5 раза
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