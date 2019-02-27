Назван лидер​ по количеству привлеченных средств белорусов на Форекс

В номинации «Лидер по количеству привлеченных средств клиентов на рынке Форекс» лучшей признана компания MTBankFX, сообщили в МТБанке.

- Интерес со стороны клиентов и заинтересованность регулятора в развитии сферы внебиржевых операций Форекс подтолкнули нас к созданию первой банковской форекс-площадки в Беларуси, - рассказал Александр ПРИХОДЬКО, начальник Управления инвестиционного бизнеса МТБанка. - За 2,5 года работы от предоставления классических услуг по инвестированию на Форекс мы перешли к расширенной сервисной поддержке: клиенты могут консультироваться с опытными трейдерами, получать персональную поддержку, постоянно обучаться и использовать весь имеющийся у нас инструментарий.

Ежегодно база клиентов Форекс МТБанка прирастает в 1,5 раза. Речь идет о клиентах, которые постоянно совершают операции на рынке.