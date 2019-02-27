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Мультфильм своими руками

28.02.2019 — Разное | Единство  
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Виктория Юрьевна познакомила ребят с различными техниками и видами анимации, этапами создания мультфильма от сценария до титров. Юным мультипликаторам удалось попробовать себя в роли режиссеров, аниматоров, операторов, сценаристов. Ребята снимали фрагмент сказки «Теремок». Дети с большим удовольствием лепили персонажей для съемки мультфильма, «оживляли» главных героев. Результат порадовал всех.

В завершении мероприятия присутствующим были продемонстрированы мультфильмы, созданные ребятами старших групп и учащимися ГУО «Гимназии № 3 г. Борисова», которые были представлены ранее на Международных фестивалях.

http://www.rooborisov.by/index.php/news/2364-master-klass-multfilm-svoimi-rukami

 
 
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В ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова» для воспитанников средних групп и учащихся 1 класса гимназии №3 г.Борисова прошел мастер-класс «Мультфильм...
 
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