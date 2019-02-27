Благоустройство улицы Брестской: как будут устроены съезды во дворы, парковки, карманы

С наступлением благоприятных для отдельных видов работ погодных условий строители продолжили благоустройство элементов 5-й очереди улицы Брестской.

Как сообщалось ранее , серьезные изменения затронут инфраструктурные элементы прилегающей территории – парковки, стоянки, съезды, въезды во дворы, пересечения, примыкания, тротуарные дорожки, озеленение и многое другое.







В районе почтового отделения и магазина птицефабрики «Дружба» сделают съезды к устраиваемым парковкам и на территорию многоквартирной застройки. Ширина проездов принята 7,0 м. Радиусы закруглений – 8,0 м - 6,0 м.







Напротив – с другой стороны улицы – выполнен съезд на территорию строящейся поликлиники. Ширина проезда принята 7,0 м в соответствии с проектным решением благоустройства поликлиники. Радиусы закруглений – 8,0 м.







Подъезд к двухсекционному жилому дому 112 устроен совмещенным с тротуаром с возможностью заезда спецавтотранспорта по согласованию с ГАИ. Ширина проезда принята 3,5 м.







Предусмотрено уширение существующего проезда на территорию многоквартирной застройки в районе магазина «Санта «Юбилейный». Ширина съезда принята 6,0 м. Радиусы закруглений – 8,0 м.

Бывшие парковки, примыкавшие непосредственно к проезжей части улицы Брестской, перестроят в виде открытого кармана.

В районе магазина «Рубин» будет устроена большая парковка на 32 машиноместа протяженностью почти всего дома 99 по улице Брестской.

Рядом у дома 105 между павильоном «Гасцінец» и домом 107 также устроят открытый карман на 11 машиномест с въездами во дворы многоквартирной застройки.

Существовавший ранее заезд на дворовую территорию и парковку магазина «Север-Пинск» упразднен, рядом с местом бывшего примыкания с улицей Брестской сооружен конструктивно выделенный островок безопасности шириной 2 м. Проезд к магазину и дворовым территориям домов будет открыт, но заезжать с улицы Брестской надо будет через съезд у магазина «Рубин».

Возле детского кафе «Верона» и магазина «Север-Пинск» установят декоративные подпорные стенки с зелеными насаждениями, малые архитектурные формы. В местах скопления пешеходов вдоль тротуара предусмотрены скамьи для отдыха, урны.

На участке от пересечения улицы Брестской и улицы 60 лет Октября до дома 99 вдоль тротуарных дорожек будут устроены ландшафтные композиции с зелеными насаждениями. «Зеленые островки» благоустроят газоном, кустарниками и различными группами деревьев. Зеленая зона появится и напротив здания почты.



