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Благоустройство улицы Брестской: как будут устроены съезды во дворы, парковки, карманы

28.02.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  С наступлением благоприятных для отдельных видов работ погодных условий строители продолжили благоустройство элементов 5-й очереди улицы Брестской.

  Как сообщалось ранее, серьезные изменения затронут инфраструктурные элементы прилегающей территории – парковки, стоянки, съезды, въезды во дворы, пересечения, примыкания, тротуарные дорожки, озеленение и многое другое.



  В районе почтового отделения и магазина птицефабрики «Дружба» сделают съезды к устраиваемым парковкам и на территорию многоквартирной застройки. Ширина проездов принята 7,0 м. Радиусы закруглений – 8,0 м - 6,0 м.



  Напротив – с другой стороны улицы – выполнен съезд на территорию строящейся поликлиники. Ширина проезда принята 7,0 м в соответствии с проектным решением благоустройства поликлиники. Радиусы закруглений – 8,0 м. 



  Подъезд к двухсекционному жилому дому 112 устроен совмещенным с тротуаром с возможностью заезда спецавтотранспорта по согласованию с ГАИ. Ширина проезда принята 3,5 м.



  Предусмотрено уширение существующего проезда на территорию многоквартирной застройки в районе магазина «Санта «Юбилейный». Ширина съезда принята 6,0 м. Радиусы закруглений – 8,0 м.

  Бывшие парковки, примыкавшие непосредственно к проезжей части улицы Брестской, перестроят в виде открытого кармана.

  В районе магазина «Рубин» будет устроена большая парковка на 32 машиноместа протяженностью почти всего дома 99 по улице Брестской.

  Рядом у дома 105 между павильоном «Гасцінец» и домом 107 также устроят открытый карман на 11 машиномест с въездами во дворы многоквартирной застройки.

  Существовавший ранее заезд на дворовую территорию и парковку магазина «Север-Пинск» упразднен, рядом с местом бывшего примыкания с улицей Брестской сооружен конструктивно выделенный островок безопасности шириной 2 м. Проезд к магазину и дворовым территориям домов будет открыт, но заезжать с улицы Брестской надо будет через съезд у магазина «Рубин».

  Возле детского кафе «Верона» и магазина «Север-Пинск» установят декоративные подпорные стенки с зелеными насаждениями, малые архитектурные формы. В местах скопления пешеходов вдоль тротуара предусмотрены скамьи для отдыха, урны.

  На участке от пересечения улицы Брестской и улицы 60 лет Октября до дома 99 вдоль тротуарных дорожек будут устроены ландшафтные композиции с зелеными насаждениями. «Зеленые островки» благоустроят газоном, кустарниками и различными группами деревьев. Зеленая зона появится и напротив здания почты.

  Пинский горисполком












 
 
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  С наступлением благоприятных для отдельных видов работ погодных условий строители продолжили благоустройство элементов 5-й очереди улицы Брестской. ...
 
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