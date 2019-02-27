ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венесуэла нашла, кому продавать нефть вместо США

28.02.2019 09:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Венесуэла нашла, кому продавать нефть вместо США

фото: rbc.ru

США не удалось обвалить весь нефтяной экспорт Каракоса. Потери Венесуэла компенсирует поставками в Индию и страны ЕС.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления министерства нефти Венесуэлы, сообщает РБК.

В период конца 1990–начала 2000-х годов США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн сырой нефти в день до 1,9 млн барр. Далее экспорт сокращался и в январе прошлого года упал до 528 млн барр.

В конце января венесуэльская PDVSA прекратила поставки нефти на американский рынок из-за санкций, которые  США против венесуэльской PDVSA. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались обязаны перечислять оплату на заблокированный счет компании в США, доступа к которому нет у действующего президента страны Николаса Мадуро и его администрации. Вслед за этим последовало резкое падение поставок нефти в США. По оценкам Kpler, объем экспорта в США упал с 484 тыс. барр. в день в январе до 149 тыс. барр. в день в феврале.

Это привело к заполнению нефтехранилищ в Венесуэле и прекращению движения танкеров у берегов страны. Однако 27 февраля министр нефти страны Мануэль Кеведо заявил, что критического сокращения экспорта не произошло. «Добыча и экспорт [нефти] Венесуэлы не снизились под воздействием санкций США против страны», — цитировало его слова агентство Bloomberg. По словам министра, зарубежные поставки нефти держались в феврале на уровне 1,2 млн барр. в день. Оценки Kpler, которые приводит WSJ, несколько отличаются от данных Кеведо. Однако компания также предполагает, что объемы экспорта сохраняются на уровне 1,1 млн барр. в день, схожую статистику публикует и ОПЕК.

По словам Кеведо, сокращение отгрузки нефти в США было компенсировано отправкой танкеров в прочие страны, в том числе Индию. По данным Kpler, поставки в Индию в феврале увеличились на 40 тыс. барр. в день. Одним из потребителей венесуэльской нефти в Индии является компания Nayara, владеющая рядом НПЗ и сетью заправок. На 49,13% компания принадлежит российской «Роснефти».

Несмотря на осуждение режима Мадуро не прекратили покупать венесуэльскую нефть и страны ЕС. Поставки сырья в Великобританию в феврале увеличились на 11 тыс. барр. в день. Экспорт ведется также на нефтеперерабатывающие предприятия Норвегии, Швеции и Испании. Это подтверждают и данные сайта FleetMon, отслеживающего морской трафик.

Некоторые европейские потребители, однако, воздерживаются от покупки венесуэльской нефти из-за риска санкций. Так, источники WSJ в итальянской Eni рассказали, что компания пока прекратила закупать сырье из Венесуэлы.

Вашингтон прямо угрожал странам, планирующим увеличить закупки нефти в Венесуэле. 12 февраля советник президента США Джон Болтон опубликовал в Twitter ссылку на статью Bloomberg, в которой приводились слова министра нефти Венесуэлы о планах расширить поставки сырья в Индию. «Страны и компании, которые поддерживают кражу венесуэльских ресурсов режимом Мадуро, не будут забыты. США продолжат прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить достояние народа Венесуэлы, и мы призываем к тому же все страны», — прокомментировал планы Каракаса Болтон.

Стратегический латиноамериканский центр по геополитике (CELAG) ранее оценил потери экономики Венесуэлы из-за санкций в период с момента прихода Мадуро к власти до 2017 года в 350 млрд долларов. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что блокировка активов Каракаса в США и Великобритании из-за последних санкций обошлась Венесуэле в 30 млрд долларов.

 
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США не удалось обвалить весь нефтяной экспорт Каракоса. Потери Венесуэла компенсирует поставками в Индию и страны ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мультфильм своими руками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика