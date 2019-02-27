

фото: rbc.ru

США не удалось обвалить весь нефтяной экспорт Каракоса. Потери Венесуэла компенсирует поставками в Индию и страны ЕС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венесуэла нашла, кому продавать нефть вместо США США не удалось обвалить весь нефтяной экспорт Каракоса. Потери Венесуэла компенсирует поставками в Индию и страны ЕС.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления министерства нефти Венесуэлы, сообщаетВ период конца 1990–начала 2000-х годов США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн сырой нефти в день до 1,9 млн барр. Далее экспорт сокращался и в январе прошлого года упал до 528 млн барр.В конце января венесуэльская PDVSA прекратила поставки нефти на американский рынок из-за санкций, которые США против венесуэльской PDVSA. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались обязаны перечислять оплату на заблокированный счет компании в США, доступа к которому нет у действующего президента страны Николаса Мадуро и его администрации. Вслед за этим последовало резкое падение поставок нефти в США. По оценкам Kpler, объем экспорта в США упал с 484 тыс. барр. в день в январе до 149 тыс. барр. в день в феврале.Это привело к заполнению нефтехранилищ в Венесуэле и прекращению движения танкеров у берегов страны. Однако 27 февраля министр нефти страны Мануэль Кеведо заявил, что критического сокращения экспорта не произошло. «Добыча и экспорт [нефти] Венесуэлы не снизились под воздействием санкций США против страны», — цитировало его слова агентство Bloomberg. По словам министра, зарубежные поставки нефти держались в феврале на уровне 1,2 млн барр. в день. Оценки Kpler, которые приводит WSJ, несколько отличаются от данных Кеведо. Однако компания также предполагает, что объемы экспорта сохраняются на уровне 1,1 млн барр. в день, схожую статистику публикует и ОПЕК.По словам Кеведо, сокращение отгрузки нефти в США было компенсировано отправкой танкеров в прочие страны, в том числе Индию. По данным Kpler, поставки в Индию в феврале увеличились на 40 тыс. барр. в день. Одним из потребителей венесуэльской нефти в Индии является компания Nayara, владеющая рядом НПЗ и сетью заправок. На 49,13% компания принадлежит российской «Роснефти».Несмотря на осуждение режима Мадуро не прекратили покупать венесуэльскую нефть и страны ЕС. Поставки сырья в Великобританию в феврале увеличились на 11 тыс. барр. в день. Экспорт ведется также на нефтеперерабатывающие предприятия Норвегии, Швеции и Испании. Это подтверждают и данные сайта FleetMon, отслеживающего морской трафик.Некоторые европейские потребители, однако, воздерживаются от покупки венесуэльской нефти из-за риска санкций. Так, источники WSJ в итальянской Eni рассказали, что компания пока прекратила закупать сырье из Венесуэлы.Вашингтон прямо угрожал странам, планирующим увеличить закупки нефти в Венесуэле. 12 февраля советник президента США Джон Болтон опубликовал в Twitter ссылку на статью Bloomberg, в которой приводились слова министра нефти Венесуэлы о планах расширить поставки сырья в Индию. «Страны и компании, которые поддерживают кражу венесуэльских ресурсов режимом Мадуро, не будут забыты. США продолжат прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить достояние народа Венесуэлы, и мы призываем к тому же все страны», — прокомментировал планы Каракаса Болтон.Стратегический латиноамериканский центр по геополитике (CELAG) ранее оценил потери экономики Венесуэлы из-за санкций в период с момента прихода Мадуро к власти до 2017 года в 350 млрд долларов. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что блокировка активов Каракаса в США и Великобритании из-за последних санкций обошлась Венесуэле в 30 млрд долларов.