Беду лучше предупредить





Профилактика пожаров — важное направление работы Вороновского РОЧС. Рейды по домовладениям жителей района спасатели проводят регулярно. В одном из них в период проведения акции «Безопасность в каждый дом» приняла участие корреспондент «Воранаўскай газеты».

Работники РОЧС посещают разные категории граждан, которые своим образом жизни или в силу возраста создают предпосылки для огненных ЧП. В этот раз выезжали в дома, чьи пожилые хозяева попали в актив огнеборцев из-за склонности к употреблению спиртного и по причине ранее выявленных у них нарушений противопожарной безопасности. Таких адресов в райцентре десятка два. Состояние печного отопления и электросети, наличие и исправность пожарных извещателей — на это обращалось первоочередное внимание.







Маршрут совместного рейда начался с улицы Дзержинского. Притормаживаем у калитки одного из домов.

— Здесь летняя кухня используется как жилое помещение. В прошлый раз по его пожаробезопасному состоянию было много замечаний, — рассказывает инспектор группы пропаганды Вороновского РОЧС Андрей Винцкевич. — Одно уже точно устранено. Кабель электроснабжения шел по крышам и без направляющего троса от летней кухни к дому. Теперь его нет.

Заходим внутрь. Андрей Станиславович констатирует, что остальные рекомендации также выполнены. От электропроводки, соединенной скрутками без распределительных коробок, неизолированных проводов не осталось и следа. Электросеть в помещении отремонтирована, установлен АПИ, появилась и отсутствовавшая в печи дверь зольника. Родственники пожилого жильца ответственно отнеслись к рекомендациям пожарных, помогли ему обезопасить свой быт.













В беседе 74-летний мужчина не отрицал, что выпивает, но заверял, что осторожен с печью. Присматривает за ней, пока топится, не перекаливает. Несмотря на общий беспорядок и захламленность помещения, около топочной действительно выдержана безопасная зона: не было сгораемых материалов, металлическим листом отделан пол и прилегающая стена. А вот о том, что курить в постели опасно, инспектор в очередной раз настоятельно напомнил пенсионеру.

Направляемся к дому по ул. Юбилейной, где живут братья. Один из них имеет инвалидность. Мужчина охотно пригласил в дом. Здесь спасатели были осенью, перед началом отопительного сезона. В помещениях, можно сказать, порядок. Тепло, печь на кухне эксплуатируется без нарушений.

— Не пьем, дома не курим, — мужчина был немногословен.

В спальне согласно рекомендациям заменена проводка. Правда, Андрей Станиславович обратил внимание на копоть на обоях. Видимо, дымит печь. Хозяева знают о проблеме, намерены после окончания отопительного сезона ее отремонтировать, заодно и обои в комнате поменяют.













— Не перекаливайте печь, — предостерег инспектор. — Лучше еще раз протопите. У вас разряжается батарейка в АПИ, слышите, звук издает? Нужно заменить.

Сняв прибор с потолка, пожарный показал мужчине, как это делается.

Следующий пункт — дом по ул. Семашко.

— Несколько лет назад сюда выезжали пожарные тушить матрас. В доме мужчина живет один, ранее здесь организовывались застолья, много курили, — «знакомит» с адресатом инспектор. — С тех пор субъекты профилактики сюда и зачастили. За многочисленные нарушения дом отключили от электричества, но источников опасности осталось немало — печь и непотушенная сигарета. Бывая здесь, видим, что обстановка несколько улучшилась. Хотя не всегда удается попасть в дом: хозяин либо отсутствует, либо не открывает.

В этот раз повезло застать его дома. Мужчина готовил у плиты, в помещении было накурено. Нас встретил спокойно. Основные нарушения он исправил: трещины в кладке печи заделал, обои обрезал по периметру печи, АПИ в спальне исправное. Уверял, что курит только на кухне и вообще образ жизни изменил.







Не все намеченные адреса удалось посетить в тот день. Многих хозяев не было дома. Но рейды по «неблагополучным» точкам частного сектора спасатели проведут в другие дни. Неосторожность с огнем — самая частая причина пожаров и гибели людей на них, поэтому профилактическая работа продолжится.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.