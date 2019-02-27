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Атрибутика для организации II Европейских игр не будет облагаться таможенными пошлинами
28.02.2019 — Разное | Вороновская газета
Об этом сообщает
Сегодня в ГТК состоялось очередное заседание подкомитета по таможенному регулированию Республиканского организационного комитета по
«Так, атрибутика для организации игр, в том числе спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, могут помещаться под специальную таможенную процедуру», — пояснили в ГТК. По информации ведомства, товары, ввозимые непосредственно аккредитованными лицами в соответствии с приложением к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», также могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин и налогов независимо от стоимости и веса.
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет. Сегодня в ГТК состоялось очередное заседание подкомитета по таможенному регулированию...
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