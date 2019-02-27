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Электричество БелАЭС будет максимально использоваться в жилых домах и социальных объектах

28.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Министерство строительства архитектуры планирует максимально использовать электричество атомной станции в системах многоквартирных жилых домов и социальных объектов после ввода в работу Белорусской АЭСПроектирование и строительство зданий по новым проектам уже ведется. Перенимается опыт скандинавских стран. Напомним, первый электрический дом сдали в конце 2018 года в Барановичах.
 
Артем Юшкевич, начальник главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси: «Прорабатываем пилотные проекты, которые будут определяться объемом этой энергии, способ ее потребления, принципиальные схемы электроснабжения. Безусловно, граждане почувствуют на своем кошельке использование электрической энергии, в том числе в многоквартирных жилых домах, в которых они будут проживать».
 
Объемы строительства такого жилья пока не определены. Сейчас жилой сектор потребляет более 35 % энергоресурсов.
 
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Министерство строительства архитектуры планирует максимально использовать электричество атомной станции в системах многоквартирных жилых домов и социальных...
 
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