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Педагоги Быховской ДШХРиИ представили Могилевскую область на XXVI Республиканской выставке «Калядныя ўзоры»

28.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Их работы по праву заслужили называться шедеврами. Оригинальные, эксклюзивные, непохожие друг на друга. А все потому, что их создателям — творчества не занимать. Они умеют видеть прекрасное и воплощают красоту в поделках. Такие работы всегда получают высокую оценку.

Педагоги Быховской ДШХРиИ представили Могилевскую область на XXVI Республиканской выставке «Калядныя ўзоры»

XXVI Республиканская выставка современного народного творчества «Калядныя ўзоры» прошла в Минске. Мероприятие ежегодное, но весьма важное. На столичной площадке собираются мастера народного творчества. Одни – для того, чтобы подтвердить свой статус, другие – чтобы показать свои умения более опытным коллегам.

В числе профессионалов, представляющих Могилевскую область, – педагоги детской школы художественных ремесел и искусств. Сразу пятеро! Причем каждая мастерица – со своим видом деятельности. Пятерка профи из Быхова!

Соломенных пауков в исполнении руководителя ДШХРиИ, члена Белорусского союза мастеров, народного мастера Ирины Кухтиной знают далеко за пределами района и области. Вот и на этот раз она представила свои лучшие подвесные конструкции коллегам из разных уголков синеокой. Безусловно, равных оберегам цвета солнца не было. Не зря ведь именно те, что «сделаны в Быхове», относятся к нематериально-культурным ценностям.

Любовь к натуральным материалам «в крови» и у преподавателя Татьяны Ивлевой. Она занимается аппликацией-инкрустацией соломки в технике «вышиванка». Это тоже обереги, только на льняной ткани, и спрятаны они под стекло. На выходе — маленькие картины, защищающие от напастей и болезней.

Член Белорусского союза мастеров Анжелика Быстрова выбрала для себя весьма необычный вид ремесла – роспись по стеклу. К слову, в этой технике она даже целый проект придумала. Все это творческие работы, рассказывающие о белорусских праздниках и обрядах.

Молодой специалист Анастасия Буслова — пусть и начинающий, но весьма талантливый педагог. Она отдает предпочтение такому оригинальному виду мастерства, как роспись «дываноў». На выставке она представила две своих работы: разные сюжеты на черной шерстяной ткани.

Пятого педагога по объективным причинам нет на фото, но не сказать о ней нельзя. От изделий, выполненных Алесей Дурягиной, просто глаз не отвести. Нежно-голубые васильки на картинах – это объемная композиция с использованием цветов из фоамирана.

Оригинально, искусно и очень красиво! И, самое главное, в национальных традициях!

Алеся МУХАЧЕВА.

 
Теги: Минск
 
 
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Их работы по праву заслужили называться шедеврами. Оригинальные, эксклюзивные, непохожие друг на друга. А все потому, что их создателям —
 
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