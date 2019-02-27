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Волейбольные баталии по городам и весям

28.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Первым пунктом в нашем репортаже стал поселок Гордеевка Брянской области. В этом населенном пункте, богатом волейбольными традициями, юношеские команды в 8-й раз в День защитников Отечества выявляли сильнейшего. Наши соседи выставили три волейбольные дружины: Гордеевка, Красная Гора и Злынка.

Как и предполагалось, наиболее опасным соперником для наших парней стал коллектив из Гордеевки. Эти команды, обыграв поочередно две другие сборные, сошлись в очном поединке. Для некоторых это уже не первая встреча друг против друга. Александр Ковалев, Илья Горовецкий, Алексей Ивендиков уже опытные молодые волейболисты. По их пути идет наш ближайший резерв: Даниил Балухтин, Никита Исаев, Павел Погуляев, Иван Андреев из городских школ.

В первых двух партиях команды обменялись победами, в третьей решающей удача сопутствовала хотимчанам 15:13, а вместе с ней и разыгравшийся Кубок.

Как рассказал тренер команды Александр Ивендиков, ребята благодарят Виталия Ковалева и директора ОАО «Хотимский райагроснаб» Вадима Королева за помощь в организации поездки для участия в волейбольном турнире.

Волейбольные баталии по городам и весям

 

 На снимке: молодежная волейбольная команда г.п.Хотимска – победитель турнира в Гордеевке (Россия)

А на следующий день часть молодых ребят вместе с нашей взрослой командой отправились в Климовичи, чтобы поспорить за Кубок на приз Героя Советского Союза Степана Романца. В нашей группе, куда жребий отправил сборные Климовичи – РОЧС, Костюковичи и Кричев, мы прошли без осечек. В другой группе со своей задачей выйти в финал справилась команда из Горок.

Решающий матч для наших парней не сложился, в итоге Кубок отправился в Горки. Третье место у хозяев. За победу боролись Игорь Грудина, Александр Ермоленко, Александр Ивендиков, Анатолий Кравченко, Михаил Кравченко, Евгений Макаренко, Илья Горовецкий, Алексей Ивендиков, Александр Ковалев.

Команда благодарит Михаила Кошкина, начальника ПМК-276, за оказанную помощь в организации поездки на турнир.

Волейбольные баталии по городам и весям

На снимке: команда Хотимска – серебряный призер волейбольного турнира в Климовичах   

 Александр Лейчинский

 
 
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Первым пунктом в нашем репортаже стал поселок Гордеевка Брянской области. В этом населенном пункте, богатом волейбольными традициями, юношеские команды в 8-й раз в...
 
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