По 3 марта на территории района проходит профилактическое мероприятие «Пьяному не место за рулем!»

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей.





В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Так, размер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении его возбуждается уголовное дело по ст. 3171УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).