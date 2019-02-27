В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками, которые своим творчеством воспевают Будакошелевщину.

Гостями мероприятия стали Почетный гражданин г. Буда-Кошелево Борис Адашкевич и поэтесса Елена Шульга.

У ребят была прекрасная возможность не только познакомиться с творчеством и биографией известных земляков и задать им интересующие вопросы, а также поразмышлять о том, что такое малая родина.

Встреча прошла в теплой обстановке и подарила незабываемые минуты дружеского общения, погрузив присутствовавших в прекрасный и чарующий мир поэзии.









Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива центральной районной библиотеки