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В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками

28.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
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В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками, которые своим творчеством воспевают Будакошелевщину.

Гостями мероприятия стали Почетный гражданин г. Буда-Кошелево Борис Адашкевич и поэтесса Елена Шульга.

У ребят была прекрасная возможность не только познакомиться с творчеством и биографией известных земляков и задать им интересующие вопросы, а также поразмышлять о том, что такое малая родина.

Встреча прошла в теплой обстановке и подарила незабываемые минуты дружеского общения, погрузив присутствовавших в прекрасный и чарующий мир поэзии.

В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками
В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками
В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива центральной районной библиотеки

 
Теги: знакомства
 
 
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В центральной районной библиотеке в рамках Года малой родины прошла встреча-интервью с талантливыми земляками, которые своим творчеством воспевают...
 
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