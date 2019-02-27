На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел районно-патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы», победителем которого стала команда «Патриот» средней школы №1 райцентра.

Организатором мероприятия выступил районный комитет ОО «БРСМ» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних райисполкома. За право быть лучшими состязались три команды из учреждений образования райцентра.

Конкурсная программа состояла из двух блоков. В первом, военно-спортивном блоке ребятам предстояло соревноваться в челночном беге, подтягивании на перекладине и одевании противогаза на время. В творческом блоке команды демонстрировали свои вокальные, художественные и творческие способности.

По итогам конкурсов победителем фестиваля стала команда «Патриот» средней школы №1 райцентра, второе место у команды «Закон» аграрно-технического колледжа и третье — у команды «Фрегат» гимназии г. Буда-Кошелево.





















































Ольга МАРЦЕЛЕВА

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