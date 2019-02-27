Неожиданно. Росконтроль похвалил белорусскую сметану из Бреста

Росконтроль провел исследование качества сметаны с массовой долей жира 20 процентов в сегменте от 190 до 250 рублей за килограмм, его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру» .



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В частности, были проверены несколько марок. Их протестировали по 50 параметрам безопасности, в том числе, на антибиотики и микробиологические показатели, среди которых: бактерии кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесень.

Также было проанализировано содержание стабилизаторов, консервантов и растительных жиров и проверено соответствие состава маркировке. По итогам теста, к покупке Росконтроль рекомендовал «Благоду», «Бежин луг» и белорусскую «Брест-Литовск».