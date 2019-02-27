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Неожиданно. Росконтроль похвалил белорусскую сметану из Бреста

28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Росконтроль провел исследование качества сметаны с массовой долей жира 20 процентов в сегменте от 190 до 250 рублей за килограмм, его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63902.php

Неожиданно. Росконтроль похвалил белорусскую сметану из Бреста

В частности, были проверены несколько марок. Их протестировали по 50 параметрам безопасности, в том числе, на антибиотики и микробиологические показатели, среди которых: бактерии кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесень.

Также было проанализировано содержание стабилизаторов, консервантов и растительных жиров и проверено соответствие состава маркировке. По итогам теста, к покупке Росконтроль рекомендовал «Благоду», «Бежин луг» и белорусскую «Брест-Литовск».

 
Теги: Брест
 
 
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