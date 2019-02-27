﻿ Новая авто- электро- заправочная станция на ул. Л.Рябцева готова к открытию. 21.by
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Новая авто- электро- заправочная станция на ул. Л.Рябцева готова к открытию

28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новая автозаправочная станция на ул. Л.Рябцева готова к открытию. Буквально завтра-послезавтра (скорее всего, открытие намечено на субботу, но официально пока на сайте ничего не сообщается) автомобилисты смогут заправить свои автомобили топливом, пополнить аккумуляторы элекромобилей и попить вкусный кофе с не менее вкусным хот-догом на улице лейтенанта Рябцева в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63901.php

Новая авто- электро- заправочная станция на ул. Л.Рябцева готова к открытию

Объект был построен в рамках подготовки к 1000-летию города Бреста, что несколько необычно. Однако, нужно учитывать, что Беларуснефти пришлось отдать территорию в центре города, которую ранее занимала нефтебаза. Сейчас там возвели огромный, не имеющий аналогов путепровод, проезд по которому обещают открыть уже в этом году, где-то к августу.

Таким образом заправка - некая компенсация предприятию за существенные неудобства, связанные с переносом. Впрочем, для конечного потребителя более важно, что есть ещё одна "точка", где с удобством можно заправиться. Учитывая её близость к новому путепроводу, несомненно, заправка будет востребована.

 
Теги: Брест
 
 
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  Новая автозаправочная станция на ул. Л.Рябцева готова к открытию. Буквально завтра-послезавтра (скорее всего, открытие намечено на субботу, но официально пока на...
 
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