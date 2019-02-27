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Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС

28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Среда, 27 февраля, на часах - около 15.00. К брестской гостинице «Хилтон» подъезжает несколько пожарных машин. Спасатели быстро выпрыгивают из красно-синих автомобилей, достают лестницы, разматывают рукава и стремглав бросаются к зданию. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС

Что же случилось? Как оказалось, в кладовой подвального помещения произошло возгорание. Огонь быстро распространяется по всему зданию. Срабатывает пожарная сигнализация, работники и постояльцы спешно эвакуируются из гостиницы. Однако выйти на улицу удается не всем. В подвале от задымления – двое пострадавших. Впрочем, одного из них пожарные быстро выводят на воздух, а другому оказывают медицинскую помощь. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС

Еще один человек в фойе гостиницы, но его тоже удается спасти. Хуже всего обстоит дело с пострадавшим, который выпрыгнул из окна и упал на крышу пристройки. Травмированному человеку помощь требуется незамедлительно. Спасатели по лестницам быстро подымаются на крышу и спускают пострадавшего вниз. И наконец, с 12-го этажа с помощью выдвижной лестницы снимают последнего, кто нуждается в помощи. Таким образом, в течение получаса спасатели успешно провели эвакуацию людей и ликвидировали чрезвычайную ситуацию.

К счастью, эти события не происходили в реальности, а были всего лишь тактико-специальными учениями МЧС, которые проводились в рамках акции «Единый день безопасности».

Как отметил заместитель начальника Брестского ГОЧС Дмитрий Мялик, гостиница является объектом массового пребывания людей и требует особого внимания. 

- Личный состав с поставленными задачами справился успешно и его действия заслуживают положительной оценки, – резюмировал Дмитрий Мялик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63900.php

Возгорание в отеле «Хилтон» в Бресте. Фоторепортаж с учений МЧС

 
 
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  Среда, 27 февраля, на часах - около 15.00. К брестской гостинице «Хилтон» подъезжает несколько пожарных машин. Спасатели быстро выпрыгивают из красно-синих...
 
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