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Водитель автомобиля сбил велосипедиста рядом с велопереходом. Кто будет виноват?

28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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27.02.2019 года в 07:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Тойота Пикник», двигаясь по автодороге по ул.Московской в направлении от ул.Гаврилова к проспекту Партизанский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63896.php

Водитель автомобиля сбил велосипедиста рядом с велопереходом. Кто будет виноват?

На перекрестке с проспектом Партизанский, водитель при совершении маневра правого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть проспекта Партизанский по пешеходному переходу (при наличии рядом велосипедной дорожки) на разрешающий зеленый сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63896.php

Водитель автомобиля сбил велосипедиста рядом с велопереходом. Кто будет виноват?


Обязанность каждого водителя уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора. Пешеходы, в свою очередь, обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен!

 
Теги: Брест
 
 
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  27.02.2019 года в 07:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Тойота...
 
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