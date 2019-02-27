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На территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров

28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 6-00 27.02.2019 до 6-00 28.02.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. 1 человек спасен. 1 человек погиб. 2 человека травмировано. Эвакуировано 5 человек. Огнем повреждено 3 строения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63895.php

На территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров

27.02.2019 г., 10-41. В аг. Хотислав Малоритского района на ул. Ленина произошел пожар в кирпичном 3-этажном многоквартирном жилом доме, в квартире, принадлежащей пенсионеру 1950 г.р. Огнем повреждены отделка коридора, имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Работниками МЧС спасен хозяин квартиры, который госпитализирован в учреждение здравоохранения. С третьего этажа эвакуировано 5 взрослых человек. Причина пожара устанавливается.

27.02.2019 г., 11-18. В д. Шашки Ганцевичского района на ул. Советской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем пенсионерке 1933 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка, имущество. В огне погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.

27.02.2019 г., 13-55. В д. Красное Пружанского района произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем пенсионеру 1936 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество. При самостоятельном тушении пожара жена хозяина дома, пенсионерка 1942 г.р., получила ожоги, госпитализирована в учреждение здравоохранения. Хозяин дома не пострадал. Причина пожара устанавливается.

27.02.2019 г., 17-03. В г. Бресте в Южном Городке произошел пожар в кирпичном производственно-складском здании, состоящем на балансе ГП, разделенном внутренними перегородками на 14 ячеек, которые находятся в аренде. Огнем повреждена кровля на площади 5 кв.м, перегородка на площади 3 кв.м, внутренняя отделка, имущество в ячейке, арендуемой ИП 1969 г.р. Причина пожара устанавливается.

27.02.2019 г., 21-03. В д. Рудск Ивановского района на ул. Первомайской произошел пожар в жилом деревянном доме, квартиросъемщик 1997 г.р. Огнем повреждены перекрытие на площади 5 кв.м, внутренняя отделка жилой комнаты, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 27.02.2019 до 6-00 28.02.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. 1 человек спасен. 1 человек погиб. 2 человека травмировано. Эвакуировано 5...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
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