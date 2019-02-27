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В Малоритском районе на пожаре в квартире спасен мужчина. 5 человек эавкуировано

28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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27.02.2019 года в 10-41 в Малоритский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: аг. Хотислав, ул. Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63894.php

В Малоритском районе на пожаре в квартире спасен мужчина. 5 человек эавкуировано

По прибытии к месту вызова установлено, что из окна третьего этажа идет дым.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63894.php

В Малоритском районе на пожаре в квартире спасен мужчина. 5 человек эавкуировано

Звеном газодымозащитной службы в коридоре горевшей квартиры на полу в бессознательном состоянии обнаружен хозяин квартиры, пенсионер 1950 года рождения, который вынесен на руках на чистый воздух. Бригадой СМП с предварительным диагнозом «ожоги лица 1-3 степени (8% тела), отравление продуктами горения» спасенный госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Малоритская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63894.php

В Малоритском районе на пожаре в квартире спасен мужчина. 5 человек эавкуировано

С третьего этажа эвакуировано 5 взрослых человек (не пострадали).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63894.php

В Малоритском районе на пожаре в квартире спасен мужчина. 5 человек эавкуировано

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены внутренняя отделка коридора, имущество, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  27.02.2019 года в 10-41 в Малоритский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: аг. Хотислав, ул. Ленина. По...
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
Ивьевский край
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