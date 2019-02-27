В Малоритском районе на пожаре в квартире спасен мужчина. 5 человек эавкуировано

27.02.2019 года в 10-41 в Малоритский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: аг. Хотислав, ул. Ленина.



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По прибытии к месту вызова установлено, что из окна третьего этажа идет дым.



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Звеном газодымозащитной службы в коридоре горевшей квартиры на полу в бессознательном состоянии обнаружен хозяин квартиры, пенсионер 1950 года рождения, который вынесен на руках на чистый воздух. Бригадой СМП с предварительным диагнозом «ожоги лица 1-3 степени (8% тела), отравление продуктами горения» спасенный госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Малоритская ЦРБ».



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С третьего этажа эвакуировано 5 взрослых человек (не пострадали).



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Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены внутренняя отделка коридора, имущество, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается.