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Жировки по новым тарифам, удар по долларизации, ограничения для тунеядцев. Изменения марта
28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
С 1 марта белорусам будут по новой схеме начислять платежи за некоторые жилищно-коммунальные услуги, а также позволят открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка. Из других изменений, которые так или иначе скажутся на толщине кошельков белорусов, — подорожание некоторых марок сигарет и некоторые ограничения для тунеядцев. Подробности — в нашем обзоре.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Что изменится в расчете и оплате ЖКУ
С 1 марта для белорусов
С 1 марта, если в квартире есть зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания (по выбору), то за всю потребленную воду нужно будет платить по льготному тарифу. Сейчас действуют лимиты в 140 литров воды на одного человека, за этот объем белорусы платят по льготному тарифу, а за превышение — по полному.
Подробнее про изменения в оплате ЖКУ читайте
Для тунеядцев введут ограничения
С 1 марта трудоспособные граждане, не занятые в экономике,
А семьям, в которых все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике, господдержка на покупку или строительство жилья оказываться не будет. Изменения предусмотрены президентским указом № 474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».
Напомним, белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры,
Белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения
Напомним, после 1 марта 2019 года физическое лицо — резидент
Для размещения указанных денежных средств в иностранном банке во вклад (депозит) либо для перечисления денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в иностранном банке, физическому лицу — резиденту
Нанесут очередной удар по долларизации
Дедолларизацией экономики
Также исключается возможность выдачи индивидуальных разрешений Нацбанка на осуществление расчетов в иностранной валюте.
Успеть задекларировать доходы
В Беларуси
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В первый день апреля еще можно будет подать декларацию, но лучше не затягивать с этим, а то можно забыть и попасть на штраф в 2 базовые величины (51 рубль). При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя, — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (12,75 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (255 рублей).
Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно уплатить не позже 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли).
Подорожают произведенные в Беларуси сигареты
С 1 марта
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
К примеру, Гродненская табачная фабрика поднимет цены с 1 марта только на Rothmans Demi Click Exclusive (с 2 до 2,2 рубля) и на Rothmans Demi Click Purple (с 2,15 до 2,2 рубля). Повысит цены на некоторые марки сигарет также компания «Табак-инвест».
При этом из импортных сигарет подорожает только одна марка — WINSTON XS PURPLE IMPULSE. Их ввозит в страну компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля. Остальные сигареты этой компании, как и другого импортера — «Энерго-ОИЛ», не будут дорожать с 1 марта.
Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть
Госслужащим до 1 марта нужно отчитаться о доходах, а ИП — уплатить страховые взносы
Индивидуальные предприниматели должны не позже 1 марта
Госслужащие и те, кто занимает должности, включенные в кадровый реестр президента,
Подать декларацию
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С 1 марта белорусам будут по новой схеме начислять платежи за некоторые жилищно-коммунальные услуги, а также позволят открывать счета в иностранных банках без...
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