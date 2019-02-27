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Новый поезд может связать Брест с Будапештом
28.02.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
На днях в Бресте руководство Белорусской железной дороги провело встречу с дирекцией компании PKP (Польские железные дороги). В ходе переговоров стороны обсудили современное состояние взаимодействий и планы по расширению сотрудничества в ближайшем будущем. Ряд решений касается пассажирских и грузовых перевозок.
Железнодорожный вокзал в Бресте. Фото автора
Одной из ключевых стала договоренность сторон с середины декабря текущего года, когда будет утвержден новый график на 2019/2020 годы, запустить новый поезд Брест - Будапешт. Предполагается, что он получит собственное название "Стефан Баторий" и будет включать несколько беспересадочных вагонов из областного центра до Вены и Праги.
Во время II Европейских игр Варшаву и Брест свяжет дополнительный временный поезд. Эта мера поможет болельщикам из Западной и Центральной Европы доехать в Минск железнодорожным транспортом. С середины декабря его планируют сделать постоянным. Таким образом в конце года между Брестом и столицей Польши прямые поезда будут курсировать дважды в день.
Стороны также обсудили восстановление грузового движения через железнодорожный погранпереход Черемха - Высоко-Литовск (Брестская область, Каменецкий район). Запуск первого "товарняка" запланирован на 2 квартал этого года. Сейчас ведутся подготовительные работы: ремонтируется рельсо-шпальная решетка, приводится в порядок полоса отвода. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис также
В ходе встречи проведены консультации по вопросам резервных мощностей перехода
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На днях в Бресте руководство Белорусской железной дороги провело встречу с дирекцией компании PKP (Польские железные дороги). В ходе переговоров стороны обсудили...
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