Новый поезд может связать Брест с Будапештом

На днях в Бресте руководство Белорусской железной дороги провело встречу с дирекцией компании PKP (Польские железные дороги). В ходе переговоров стороны обсудили современное состояние взаимодействий и планы по расширению сотрудничества в ближайшем будущем. Ряд решений касается пассажирских и грузовых перевозок.



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Железнодорожный вокзал в Бресте. Фото автора

Одной из ключевых стала договоренность сторон с середины декабря текущего года, когда будет утвержден новый график на 2019/2020 годы, запустить новый поезд Брест - Будапешт. Предполагается, что он получит собственное название "Стефан Баторий" и будет включать несколько беспересадочных вагонов из областного центра до Вены и Праги.

Во время II Европейских игр Варшаву и Брест свяжет дополнительный временный поезд. Эта мера поможет болельщикам из Западной и Центральной Европы доехать в Минск железнодорожным транспортом. С середины декабря его планируют сделать постоянным. Таким образом в конце года между Брестом и столицей Польши прямые поезда будут курсировать дважды в день. Напомним , что при этом в Бресте Белорусская железная дорога организовывает удобную пересадку на быстрые электропоезда до Минска.

Стороны также обсудили восстановление грузового движения через железнодорожный погранпереход Черемха - Высоко-Литовск (Брестская область, Каменецкий район). Запуск первого "товарняка" запланирован на 2 квартал этого года. Сейчас ведутся подготовительные работы: ремонтируется рельсо-шпальная решетка, приводится в порядок полоса отвода. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис также анонсировал строительство транспортно-логистического центра по перегрузке грузов.

В ходе встречи проведены консультации по вопросам резервных мощностей перехода Тересполь - Брест, который является наиболее важным пограничным пунктом на маршруте между Китаем и Европой. Переговоры касались инвестиций в модернизацию пограничных станций, в том числе станции Тересполь.