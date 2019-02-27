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Инструкция наоборот: учим по мемам, как влиться в ЗОЖ
Для одних ЗОЖ — это комплекс полезных привычек, а для других — плодородная почва для разнообразных лулзов. GO.TUT.BY собрал для вас 20 мемов о правильном питании, восьмичасовом сне, тренажерке и других аспектах здорового образа жизни. «Правила» из них даже могут предостеречь вас от ошибок в начинаниях: по сути, перед вами энциклопедия вредных советов, если планируете удариться в ЗОЖ.
Начните с малого
Для вступления в клуб почитателей ЗОЖ нужно совсем немного: променяли лифт на лестницу — всё, можно подписываться на паблике о спорте.
Наденьте браслет — станете спортсменом
Фитнес-браслет — полезная штука для тех, кто увлекается спортом: он и количество пройденных шагов подсчитает, и результаты тренировки выдаст. Непонятно, зачем такие девайсы людям, далеким от спорта. Возможно, силиконовые ремешки приятно холодят запястье.
Налегайте на брокколи…
Брокколи — классический атрибут правильного питания: «обычным» людям этот овощ нравится из-за своеобразного вкуса, а адепты здорового образа жизни трескают брокколи из-за витаминов А, С и K (и не только). Ну или из-за того, что ЗОЖ без брокколи — не ЗОЖ.
… и на сельдерей
Сельдерей, как и брокколи, способен дать вам дозу витаминов и ощущение, что вы стали на путь правильного питания. Чтобы этот путь не был таким трудным, сельдерей можно сдобрить майонезом. Если и это не помогло, украсьте «бутерброд» ветчиной.
Закрывайте глаза на «косяки»
Если вы все-таки решили отказаться от вредной пищи или податься в веганы, но на вашем пути возник злосчастный торт, не вините себя: манящим коржам невозможно сопротивляться. И вообще, жизнь длинная — с завтрашнего дня вы точно отказываетесь от сладкого!
Следуйте всем правилам «тренажерки»
Тягать железо намного легче, если об этом знает все ваше окружение: не стесняйтесь голосить о том, что в вашей жизни появился тренажерный зал.
Фоткайте каждый свой шаг в спортзале
План такой: начали заниматься йогой — написали об этом в Facebook, собрались на пробежку — сделали сторис в Instagram, скушали веганский бругер — отчитались об этом в Twitter. Не забывайте: так до вас еще никто не делал, и вашим знакомым очень интересно, как у вас болят мышцы после спортзала.
Наешьтесь в последний раз
Если вы решили отказаться от всего жареного, сладкого и мучного, вознаградите себя: перед прыжком на ЗОЖ-территорию наешьтесь вредностей до потери пульса. В конце концов, начать здоровый образ жизни с похода в фастфуд — это символично.
Реагируйте на «запрещенный хруст»
Запомните: снеки — враг здоровой пищи, и вы ни в коем случае не должны поддаваться на манящий хруст чипсов. Ну… разве что чуть-чуть, после утренней пробежки — вы это заслужили.
Втяните в свою авантюру детей (или братьев с сестрами)
Страсть Криштиану Роналду к здоровому образу жизни распространяется и на его детей: впрочем, Криштиану-младший относится с явным скепсисом и к ЗОЖ-тренду, и к отцовской привычке снимать все на камеру.
Боритесь с самим собой (но несильно)
Классно, что спорт приносит удовольствие, но кайф можно получить меньшей кровью — от валяния на диване и поедания вредной еды. Сам себе враг — это история о том, что ты зашнуровываешь беговые кроссовки и отправляешься не на стадион, а в магазин за чипсами.
Разговаривайте с салатом
Вы заметили, что девушки, поедающие салат в рекламных роликах и на мотивационных фотографиях, почему-то всегда смеются? То ли салат чересчур харизматичен, то ли овощные витамины и микроэлементы обладают каким-то необычным свойством — эту тайну не смог раскрыть никто.
Надевайте в зал леггинсы
Тренеры — тоже люди, и иногда девушка, делающая приседания, может отвлечь их профессиональное внимание на себя. Главное, чтобы в этот момент вы не нуждались в тренерской поддержке: обидно быть прижатой штангой из-за того, твой сенсей глазеет на чьи-то подходы.
Посматривайте на часы почаще
Минута в обычной жизни — это несколько вальяжных морганий, а минута, проведенная на велотренажере или беговой дорожке, это вечность, наполненная жгучей болью. Вообще, кардиотренировки похожи на спортивный мазохизм: вроде и больно, но слезать с тренажера все равно не хочется.
Ищите в зале спасение от всего
Тренажерный зал — это своеобразный детокс: в помещении, заполненном качками и фитоняшками, можно забыть о своих проблемах и сосредоточиться на прокачке своего тела. В обычной жизни вас может атаковать ворох проблем, но в зале вы думаете только об одном: как бы это скорее закончить подход и перейти к следующему тренажеру?
Мучайте свои мышцы
«Запаздывающая мышечная боль» — штука коварная: если сегодня вы опробовали десять тренажеров, пробежали пару километров и поучаствовали в спарринге, то завтра (ну, послезавтра, может быть) вы сляжете с болью во всем теле. Потом, когда мышечная ткань восстановится, вы снова сможете атаковать тренажеры. Если, конечно, у вас еще возникнет такое желание.
Провалитесь в попытках лечь пораньше
Вы приняли твердое решение — с этого дня вы спите положенные восемь часов. Переделали все дела, чтобы лечь пораньше, завели будильник и отважились напоследок проверить соцсеточки: в итоге вы тыкаете в телефон еще часа два, водя по экрану покрасневшими глазами. Вообще, кому нужен этот сон, когда есть новостная лента?
И решите не спать вообще
Спите несколько часов — не высыпаетесь, валяетесь в кровати по 12 часов — просыпаетесь разбитым. Из этой ситуации есть «гениальный выход» — не спать вообще: придется смириться с перманентными мешками под глазами, зато свободного времени у вас будет предостаточно.
Не пропускайте тренировки ни при каких обстоятельствах
День святого Валентина — это классно, но в походе за «валентинками» квадрицепсы не накачаешь. Помните: дела сердечные могут подождать, а вод подходы на ноги — нет.
Но думайте о последствиях
Ваш образ жизни может стать настолько правильным, а питание — сбалансированным, что ваши товарищи со своими вредными привычками за ним просто не поспеют. В итоге вы рискуете остаться одни, в окружении фитнес-браслетов, экспандеров и контейнеров для еды.
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Собрали известные мемы о ЗОЖе в одну подборку.
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