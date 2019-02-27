Инструкция наоборот: учим по мемам, как влиться в ЗОЖ

Для одних ЗОЖ — это комплекс полезных привычек, а для других — плодородная почва для разнообразных лулзов. GO.TUT.BY собрал для вас 20 мемов о правильном питании, восьмичасовом сне, тренажерке и других аспектах здорового образа жизни. «Правила» из них даже могут предостеречь вас от ошибок в начинаниях: по сути, перед вами энциклопедия вредных советов, если планируете удариться в ЗОЖ.

Начните с малого



Только вот кто-то пропустил запятую! Фото: instagram.com/subotonka

Для вступления в клуб почитателей ЗОЖ нужно совсем немного: променяли лифт на лестницу — всё, можно подписываться на паблике о спорте.

Наденьте браслет — станете спортсменом



Фото: comicsbook.ru

Фитнес-браслет — полезная штука для тех, кто увлекается спортом: он и количество пройденных шагов подсчитает, и результаты тренировки выдаст. Непонятно, зачем такие девайсы людям, далеким от спорта. Возможно, силиконовые ремешки приятно холодят запястье.

Налегайте на брокколи…



И снова запятых не хватило. Фото: vk.com/borsch

Брокколи — классический атрибут правильного питания: «обычным» людям этот овощ нравится из-за своеобразного вкуса, а адепты здорового образа жизни трескают брокколи из-за витаминов А, С и K (и не только). Ну или из-за того, что ЗОЖ без брокколи — не ЗОЖ.

… и на сельдерей



Фото: pikabu.ru

Сельдерей, как и брокколи, способен дать вам дозу витаминов и ощущение, что вы стали на путь правильного питания. Чтобы этот путь не был таким трудным, сельдерей можно сдобрить майонезом. Если и это не помогло, украсьте «бутерброд» ветчиной.

Закрывайте глаза на «косяки»



Фото: vk.com/mozgitreski

Если вы все-таки решили отказаться от вредной пищи или податься в веганы, но на вашем пути возник злосчастный торт, не вините себя: манящим коржам невозможно сопротивляться. И вообще, жизнь длинная — с завтрашнего дня вы точно отказываетесь от сладкого!

Следуйте всем правилам «тренажерки»



















Фото: pikabu.ru

Тягать железо намного легче, если об этом знает все ваше окружение: не стесняйтесь голосить о том, что в вашей жизни появился тренажерный зал.

Фоткайте каждый свой шаг в спортзале



Перевод: «Я: „Наконец я веду здоровый образ жизни!“ Я самому себе: „Опубликуй это в своем снэп-чате“. Должен вдохновлять других благодаря здоровому питанию и фоткам в зеркале, я прав?» Фото: me.me

План такой: начали заниматься йогой — написали об этом в Facebook, собрались на пробежку — сделали сторис в Instagram, скушали веганский бругер — отчитались об этом в Twitter. Не забывайте: так до вас еще никто не делал, и вашим знакомым очень интересно, как у вас болят мышцы после спортзала.

Наешьтесь в последний раз



Перевод: «Я: «Начинаю питаться правильно», — также я: «Вознагради себя в последний раз, ты этого заслуживаешь». Фото: instagram.com/herefordamemes

Если вы решили отказаться от всего жареного, сладкого и мучного, вознаградите себя: перед прыжком на ЗОЖ-территорию наешьтесь вредностей до потери пульса. В конце концов, начать здоровый образ жизни с похода в фастфуд — это символично.

Реагируйте на «запрещенный хруст»



Перевод: «Я: начинаю питаться правильно и заниматься спортом. (Слышу, как открывается пачка чипсов). Я: …". Фото: instagram.com/archdark

Запомните: снеки — враг здоровой пищи, и вы ни в коем случае не должны поддаваться на манящий хруст чипсов. Ну… разве что чуть-чуть, после утренней пробежки — вы это заслужили.

Втяните в свою авантюру детей (или братьев с сестрами)



Перевод: «Когда папа начинает заставлять тебя вести его здоровый образ жизни». Фото: facebook.com/StareCatCOM

Страсть Криштиану Роналду к здоровому образу жизни распространяется и на его детей: впрочем, Криштиану-младший относится с явным скепсисом и к ЗОЖ-тренду, и к отцовской привычке снимать все на камеру.

Боритесь с самим собой (но несильно)



Перевод: «Я, здоровый образ жизни, я». Фото: twitter.com/knowyourmeme

Классно, что спорт приносит удовольствие, но кайф можно получить меньшей кровью — от валяния на диване и поедания вредной еды. Сам себе враг — это история о том, что ты зашнуровываешь беговые кроссовки и отправляешься не на стадион, а в магазин за чипсами.

Разговаривайте с салатом



Перевод: "Когда твой салат шутит". Фото: 9gag.com

Вы заметили, что девушки, поедающие салат в рекламных роликах и на мотивационных фотографиях, почему-то всегда смеются? То ли салат чересчур харизматичен, то ли овощные витамины и микроэлементы обладают каким-то необычным свойством — эту тайну не смог раскрыть никто.

Надевайте в зал леггинсы



Перевод (слева направо): «Девушка в леггинсах, которая делает приседания. Мой тренер. Я на скамье для пресса». Фото: reddit.com

Тренеры — тоже люди, и иногда девушка, делающая приседания, может отвлечь их профессиональное внимание на себя. Главное, чтобы в этот момент вы не нуждались в тренерской поддержке: обидно быть прижатой штангой из-за того, твой сенсей глазеет на чьи-то подходы.

Посматривайте на часы почаще



Перевод: «Как долго я уже на беговой дорожке? (Смотрит). 1 минута и 15 секунд. (Нервно смеется). Господи, лучше б я умерла». Фото: facebook.com/fastfitnessstuartsdraft

Минута в обычной жизни — это несколько вальяжных морганий, а минута, проведенная на велотренажере или беговой дорожке, это вечность, наполненная жгучей болью. Вообще, кардиотренировки похожи на спортивный мазохизм: вроде и больно, но слезать с тренажера все равно не хочется.

Ищите в зале спасение от всего



Перевод: вверху — «моя депрессия и тревожность», внизу слева — «тренажерка, тренажерка, тренажерка», внизу справа — «я». Фото: i.chzbgr.com

Тренажерный зал — это своеобразный детокс: в помещении, заполненном качками и фитоняшками, можно забыть о своих проблемах и сосредоточиться на прокачке своего тела. В обычной жизни вас может атаковать ворох проблем, но в зале вы думаете только об одном: как бы это скорее закончить подход и перейти к следующему тренажеру?

Мучайте свои мышцы



Перевод: «Я: «Чувак, это была крутая тренировка», мои мускулы на следующее утро: …». Фото: facebook.com/memedroidOfficial

«Запаздывающая мышечная боль» — штука коварная: если сегодня вы опробовали десять тренажеров, пробежали пару километров и поучаствовали в спарринге, то завтра (ну, послезавтра, может быть) вы сляжете с болью во всем теле. Потом, когда мышечная ткань восстановится, вы снова сможете атаковать тренажеры. Если, конечно, у вас еще возникнет такое желание.

Провалитесь в попытках лечь пораньше



Перевод: «Я: Окей, я иду спать. Также я в два часа ночи: …». Фото: facebook.com/ThatIsSoFetch

Вы приняли твердое решение — с этого дня вы спите положенные восемь часов. Переделали все дела, чтобы лечь пораньше, завели будильник и отважились напоследок проверить соцсеточки: в итоге вы тыкаете в телефон еще часа два, водя по экрану покрасневшими глазами. Вообще, кому нужен этот сон, когда есть новостная лента?

И решите не спать вообще



Фото: pikabu.ru

Спите несколько часов — не высыпаетесь, валяетесь в кровати по 12 часов — просыпаетесь разбитым. Из этой ситуации есть «гениальный выход» — не спать вообще: придется смириться с перманентными мешками под глазами, зато свободного времени у вас будет предостаточно.

Не пропускайте тренировки ни при каких обстоятельствах



Перевод: «Что ты собираешься делать на 14-е февраля? — Какой это день недели? — Пятница. — Ноги. Я собираюсь делать подходы на ноги в этот день». Фото: 9gag.com

День святого Валентина — это классно, но в походе за «валентинками» квадрицепсы не накачаешь. Помните: дела сердечные могут подождать, а вод подходы на ноги — нет.

Но думайте о последствиях



Фото: pikabu.ru

Ваш образ жизни может стать настолько правильным, а питание — сбалансированным, что ваши товарищи со своими вредными привычками за ним просто не поспеют. В итоге вы рискуете остаться одни, в окружении фитнес-браслетов, экспандеров и контейнеров для еды.