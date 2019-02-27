Пинский автобусный парк изменит расписание маршрута Пинск – Минск
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 1 марта 2019 года в связи с прекращением обслуживания регулярного междугородного межобластного маршрута сообщением Пинск — Минск через Несвиж силами ГП «Минсктранс», данный маршрут будет обслуживаться исключительно силами Пинского автобусного парка.
Рейсы будут выполняться:
в 14.00 от АВ «Пинск» – по пятницам, субботам и воскресеньям;
в 12.20 от АВ «Центральный» г. Минска – по субботам, воскресеньям и понедельникам.
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