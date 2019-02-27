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В государственном реестре опасных производственных объектов по Витебской области числится 316 предприятий
28.02.2019 — Разное | Герой працы
О состоянии промышленной безопасностиопасных производственных объектов Витебской области в 2018 году
В базе данных государственного реестра опасных производственных объектов по Витебской области в настоящее время содержится информация о 316 опасных производственных объектах, эксплуатируемых 92 субъектами хозяйствования. Эти предприятия относятся к топливно-энергетическому, химическому и другим промышленным комплексам.
От состояния промышленной безопасности (противоаварийной устойчивости) на данных предприятиях зависит надежное обеспечение потребителей всеми видами топлива, энергии и сырья в объемах, необходимых для нормального функционирования экономики и жизнедеятельности населения, выполнение обязательств по экспортным поставкам, платежам в бюджеты всех уровней.
В целом на поднадзорных Госпромнадзору предприятиях и объектах области в 2018 году были зафиксированы одни из самых низких за последние десять лет показателей аварийности и травматизма со смертельным исходом.
Вместе с тем динамика снижения уровня аварийности и смертельного травматизма в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не отражает фактического состояния промышленной безопасности.
В 2018 году Витебским областным управлением Госпромнадзора было выявлено и предписано к устранению 4908 нарушений требований промышленной безопасности.
В связи с угрозой возникновения аварийных ситуаций и гибели людей было выдано 18 предложений о приостановке работ на опасных производственных объектах. За нарушения требований промышленной безопасности было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 6 работников поднадзорных предприятий. Общая сумма штрафов составила 539 рублей.
В этой связи Госпромнадзор обращает внимание руководителей на необходимость:
1. проведения комплекса меро-приятий по технической диагностике оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, с целью установления его работоспособности в период до замены на оборудование, отвечающее современным достижениям науки и техники, а также оптимизации расходов на реконструкцию и обновление основных производственных фондов, капитальный и текущий ремонт промышленного оборудования;
2. повышения уровня технологической и производственной дисциплины при эксплуатации опасных производственных объектов, а также создания условий и экономических стимулов для развития и совершенствования систем управления промышленными рисками;
3. обеспечения завершения мероприятий, связанных с разработкой деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также контроля за ходом декларирования;
4. повышения уровня профессиональной подготовки рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
5. обеспечения необходимого уровня готовности аварийно-спасательных формирований и служб;
6. периодического рассмотрения на заседаниях руководства предприятий вопросов обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
М.Е. Егоров, ведущий государственный инспектор Новополоцкого отдела ВОУ Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.
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В государственном реестре опасных производственных объектов по Витебской области числится 316 предприятий
фотография носит иллюстративный характер О состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов Витебской области в 2018 году В базе данных...
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