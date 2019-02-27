



В рамках единого дня безопасности, а также республиканской акции «Безопасность в каждый дом» работники Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями заинтересованных субъектов профилактики: районным отделом внутренних дел и аварийной службой, организовали масштабное мероприятие на центральной площади Волковыска. В рамках мероприятия были освещены в форме игры алгоритмы действий в различных чрезвычайных ситуациях, проведены тесты «Гордимся, что научили!», разобраны вопросы по правилам пользования огнетушителем, отработали алгоритм действий в случае утечки ртути после того, как разбился градусник.

Спасатели рассказали о пользе автономного пожарного извещателя. Также были затронуты вопросы оказания первой помощи в различных экстренных ситуациях. По окончанию мероприятия все желающие смогли почувствовать себя в роли спасателей: примерить боевую одежду и побывать в пожарном аварийно-спасательном автомобиле. Самые активные участники акции в качестве призов получили пособия по безопасности «МЧС Беларуси Помощь рядом» и «Правила безопасного поведения в различных ЧС».















