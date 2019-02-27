В Березинском районе произошло двойное убийство

В Березинском районе в воскресенье вечером 24 февраля убили супругов. После ряда оперативных мероприятий, сотрудникам милиции удалось задержать убийцу.

В 19 часов 24 февраля в Березинский РОВД поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи. В одном из домов в деревне Горуни обнаружены трупы мужчины и женщины. На место незамедлительно выбыли руководители УВД Минского облисполкома, УСК по Минской области, руководство и сотрудники Березинского РОВД, следственно-оперативная группа.

Непосредственно на месте было установлено, что убита семейная чета пенсионеров: женщина 1952 года рождения и мужчина 1950 года рождения.

«В результате кропотливого сбора сведений и их анализа версия о возможной причастности к преступлению 37-летнего жителя Борисовского района нашла объективные подтверждения. Установлен и предполагаемый мотив фигуранта – на фоне алкогольного опьянения всплыла старая обида, которая и подтолкнула к активным действиям. Расследование уголовного дела по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь производится в Центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь. С подозреваемым работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства совершенного преступления», - сообщает УВД Миноблисполкома.

По данной статье УК убийце может грозить расстрел.