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Молодежная палата. У такой команды - огромный потенциал!

28.02.2019 — Разное | Ивьевский край  
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16 февраля на базе Ивьевского районного центра творчества детей и молодежи прошло второе заседание Молодежной палаты при Ивьевском районном Совете депутатов IV созыва. На повестке дня стояло несколько важных вопросов. Молодые парламентарии со всей серьезностью подошли к их обсуждению.

Молодежная палата. У такой команды - огромный потенциал!

Первый вопрос - итоги проведения акции "Рождество и Новый год для всех". На предыдущем заседании Молодежной палаты депутатами было решено провести акцию в период новогодних праздников в микрорайонах учреждений образования. Депутат Юлия Корнеева предоставила информацию об итогах проведения данной акции в г.п. Юратишки. Депутаты совместно с волонтерскими отрядами организовали встречи с одиноко проживающими людьми "Согреем душу вниманием", провели игровую программу для учащихся младших классов "Парад новогодних красавиц", организовали концертную программу "Дари тепло" в отделении сестринского ухода Юратишковской горбольницы (совместно с Ивьевским ТЦСОН), провели благотворительный сбор школьных канцелярских принадлежностей для формирования подарка воспитанникам ГУ "Ивьевский районный социально-педагогический центр", организовали концерт "Рождественская звезда" для воспитанников групп дошкольного образования и учащихся начальных классов. Акция закончилась, но хочется верить, что внимание и тепло, подаренные одиноким людям по инициативе Молодежной палаты, останутся в сердцах их надолго.

Молодежная палата. У такой команды - огромный потенциал!

Важным моментом заседания стало формирование постоянных комиссий. Молодые депутаты заранее решили, в какой из комиссий желают работать, предложили различные мероприятия. Путем голосования были выбраны председатели следующих комиссий:
- по взаимодействию с общественными организациями и развитию волонтерского движения - Юлия Корнеева;
- по гражданско-правовым вопросам и профилактике противозаконного поведения в молодежной среде - Ксения Салей;
- по образованию, ученическому самоуправлению и поддержке молодежных инициатив - Ангелина Табала;
- по трудовой занятости, профессиональной ориентации, социальной защите молодежи, развитию предпринимательства - Матвей Пищик;
- по организации свободного времени детей и молодежи, популяризации физической культуры, спорта, туризма, пропаганде здорового образа жизни - Константин Мулица.
Следующий вопрос, который необходимо было решить, - утверждение плана работы Молодежной палаты на 2019 год. Депутаты сформировали и обсудили проекты и мероприятия, которые хотели бы реализовать в ближайшее время. В Год малой родины приоритетным станет реализация проекта "Познаем малую родину вместе".
По итогам заседания приняты соответствующие решения, выполнение которых позволит реализовать актуальные инициативы молодежи нашего района. Молодые депутаты проявили свою активную жизненную позицию. Без сомнения, у такой команды огромный потенциал и вместе мы сможем осуществить задуманное.

М. Ляховская,
секретарь МП.

 
 
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16 февраля на базе Ивьевского районного центра творчества детей и молодежи прошло второе заседание Молодежной палаты при Ивьевском районном Совете депутатов IV...
 
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