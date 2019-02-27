Ивьевский ГСПЛ: снова в числе лучших

В текущем году Ивьевскому ГСПЛ исполнится 40 лет. За эти годы учебное заведение подготовило более 13000 специалистов сельского хозяйства для родной страны.



Несколько дней назад подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию работы учреждений профессионально-технического образования за 2018 год. Среди лицеев области Ивьевский ГСПЛ занял почетное второе место, уступив победителю лишь 1,6 балла при общем количестве их в 2964,2. То есть, для выявления победителя, говоря спортивным языком, потребовался фотофиниш. По двум группам показателей из трех лучшие показатели были у Ивьевского ГСПЛ.

Данный конкурс проводится ежегодно в целях совершенствования управленческой деятельности по обеспечению качества образования и профессиональной подготовки молодых рабочих и специалистов в условиях развития системы профессионального образования, повышения результативности образовательного процесса, профессионального мастерства педагогов, развития материально-технической базы учреждений образования.

Так, наивысшими среди всех 12 лицеев области за нашим лицеем признаны показатели качества профессиональной подготовки за 2017-2018 год. Критериями в данном направлении являлось выполнение плана приема учащихся (принято 87 человек), количество принятых на подготовку специалистов по договорам на условиях целевой подготовки (9 учащихся), количество подлежащих трудоустройству выпускников (73 человека), 7 человек получили дипломы с отличием. Количество руководителей и педагогических работников, имеющих в лицее высшую и первую категории, составило 34 человека из 43 работающих. За календарный год свою профессиональную квалификацию повысили три человека.

Единственное, в чем уступил Ивьевский ГСПЛ победителю областного конкурса- это в организации воспитательной деятельности, охране труда, показателях внутреннего контроля. Тем не менее, и в этом направлении у коллектива уверенное второе место в области. Так, по итогам года в республиканских олимпиадах, конкурсах профмастерства, смотрах-конкурсах, слетах, спартакиадах, выставках, проводимых Министерством образования Республики Беларусь, три человека от Ивьевского ГСПЛ заняли второе место, четыре - третье. По аналогичным смотрам, проводимым главным управлением образования Гродненского облисполкома, у ГСПЛ также имеется 5 отличий.

В истекшем учебном году учащиеся лицея достигли существенных успехов в различных направлениях учебной, творческой, технической, спортивной деятельности.

Так, дипломом 3 степени Республиканского конкурса виртуальных музеев "Храним традиции, живем настоящим, творим будущее" награжден виртуальный музей "Рэха Вялікай Айчыннай вайны", автор Жанна Вацлавовна Федорович.

Диплома 3 степени Министерства спорта и туризма Республики Беларусь удостоен в личном зачете Вадим Александрович в республиканских соревнованиях по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительной программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса РБ среди учащихся профессионально-технического и средне-специального образования-2018.

Дипломом 3 степени Министерства спорта и туризма Республики Беларусь награждена команда Гродненской области (в составе команды учащийся лицея Вадим Александрович) в общекомандном зачете республиканских соревнований по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительной программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса РБ среди учащихся профессионально-технического и средне-специального образования-2018.

Дипломом 2 степени Министерства образования Республики Беларусь в Республиканской спартакиаде учащихся учреждений профессионально-технического образования-2018 по легкоатлетическому кроссу среди юношей награжден Олег Ашейчик.

Дипломом 3 степени Министерства образования Республики Беларусь в Республиканской спартакиаде учащихся учреждений профессионально-технического образования-2018 по легкоатлетическому кроссу среди юношей на дистанции 2000 м с результатом 6.20 мин. награжден Олег Ашейчик.

Дипломом 2 степени в Республиканском конкурсе методических разработок "Воспитывающая среда как фактор становления и развития личности" в номинации "Мир творчества и увлечений" награждена Наталия Петровна Цветкова, педагог-организатор Ивьевского ГСПЛ, за методическую разработку интерактивной игры"Экономь играя".

Дипломом 2 степени 4-го Республиканского конкурса "Библиотека - центр духовного просвещения и воспитания" в номинации "История православия родного края" (работа "История храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского в городе Ивье” награждена библиотекарь Ивьевского ГСПЛ Татьяна Викторовна Шевчук.

Дипломом 3 степени областного конкурса буктрейлеров Главного управления образования Гродненского облисполкома награжден Артур Марчик за творческую работу "Аннотация книги Я. Коласа "На росстанях", руководитель Т.С. Соколовская.

Грамотой управления спорта и туризма Гродненского облисполкома за 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам в программе спартакиады "Золотой колос" награждена команда Ивьевского района. Третье место в личном зачете среди мужчин до 35 лет занял Виталий Ашейчик (Ивьевский ГСПЛ).

Дипломом 1 степени управления спорта и туризма Гродненского облисполкома по зимнему многоборью "Защитник Отечества" среди юношей старшей возрастной группы награждена команда Ивьевского района.

В первенстве (стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании и кроссе на 3000 метров) среди юношей старшей возрастной группы победителем стал Олег Ашейчик (Ивьевский ГСПЛ).

Дипломом 3 степени Гродненского областного центра технического творчества в областном конкурсе постер-мотиваторов "Мы - за здоровый образ жизни!" в номинации "Профилактика вредных привычек" награжден Артур Мирончик.

Следует отметить рост внебюджетной деятельности Ивьевского ГСПЛ в 2017 году, что в денежном выражении составило 370 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств за год составило 26% к бюджетному финансированию, что позволило осуществлять учебный процесс на должном уровне.

Среди преподавателей, достигших успехов в преподавании своих дисциплин, следует отметить преподавателей физической культуры Валерия Михайловича Завадского, Геннадия Ивановича Лысого, библиотекаря Татьяну Викторовну Шевчук, педагога-организатора Наталию Петровну Цветкову. Хорошо сработали в истекшем учебном году представители учебного хозяйства лицея, сотрудники, занятые подготовкой водителей механических транспортных средств разных категорий.

Ивьевский ГСПЛ традиционно занимает ведущие места в образовательном процессе области, в методической работе и инновационной деятельности.

С директором

Ивьевского ГСПЛ Тадеушем Яновичем Юрушом

беседовал В.ПОБОЛЬ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.