В 2018 году белорусские атлеты завоевали 680 медалей на международных турнирах

В 2018 году белорусскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях — таких, как Олимпийские игры, чемпионаты, Кубки, первенства мира и Европы, завоевано 680 медалей, в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых. Из них в олимпийских видах спорта — 253 награды, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.



Сергей Ковальчук. Фото: mst.by

Кроме того, в прошлом году на первенствах мира и Европы представителями спортивного резерва завоевано 426 медалей: 145 золотых, 135 серебряных, 146 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта — 167 наград.

— Вместе с тем приведенные цифры и обилие наград не должны никого вводить в заблуждение и порождать благостные настроения. Как показывает практика, растущее из года в год количество медалей не всегда превращается в их качество на самых ответственных стартах, — заявил министр спорта Сергей Ковальчук, выступая 27 февраля на заседании коллегии ведомства. На нем были обсуждены итоги работы отрасли в 2018 году и определены основные задачи на 2019 год.

Министр напомнил, что на зимней Олимпиаде в Пхенчхане наши атлеты завоевали две золотые и одну серебряную награды.

В белорусской копилке Паралимпийских игр 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).

По словам Ковальчука, главные экзамены для отрасли — II Европейские игры, которые в июне нынешнего года пройдут в Минске, и летняя Олимпиада 2020-го года в Токио.

У министра вызывает тревогу, что во многих видах спорта, на развитие которых выделяются немалые финансовые средства, отсутствуют высокие результаты.

Министерство сейчас проводит более жесткую политику в отношении выездов спортивных делегаций за границу.

Помимо изложения конкретных целей и задач, обязательно должна быть информация об источниках финансирования. После чего аналитический отдел подготовки национальных и сборных команд РНПЦ спорта выносит свое заключение о целесообразности выезда. Окончательное решение принимает министр.

— Республиканским центрам и федерациям надо активнее работать над тем, чтобы к нам ехали партнеры и соперники и у нас проводили сборы, а также участвовали в открытых первенствах и матчевых встречах. Бюджетные средства нужно экономить, а не тратить их без острой необходимости, — подчеркнул Сергей Ковальчук.

В докладе министра была также отмечена работа по совершенствованию нормативной правовой базы физической культуры, спорта и туризма.

Министр, в частности, напомнил о том, что были внесены изменения в закон «О физической культуре и спорте», принят указ президента «О противодействии допингу в спорте».

Ответственность за применение запрещенных в спорте веществ и методов, а также за склонение спортсмена к использованию допинга значительно ужесточается.

На рассмотрение парламента страны сейчас внесен проект закона, предусматривающий установление уголовной ответственности и лишение государственных наград за допинг в спорте.

— Считаем эти меры справедливыми, поскольку в случае дисквалификации спортсмена страна вместо повода для гордости получает мощный удар по имиджу и международному авторитету, крайне негативное общественное мнение, — сказал Сергей Ковальчук.

По словам министра, основные задачи, на которых необходимо сосредоточить свои усилия таковы: совершенствование спортивной инфраструктуры; обеспечение максимальной загрузки физкультурно-спортивных объектов; проведение спортивных мероприятий на высоком организационном уровне; улучшение материально-технического обеспечения спортивных школ и училищ олимпийского резерва, оснащение их современным спортивным инвентарем и оборудованием; жёсткий контроль за расходованием бюджетных средств; повышение качества подготовки спортивного резерва, а также тренерского состава; достижение высоких результатов выступления белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Среди приоритетов на нынешний год министр выделил также работу по привлечению туристов на II Европейские игры.

— Для нас Игры — это еще одна прекрасная возможность показать, что Беларусь — страна, где любят, ценят и понимают спорт, где живут добрые, трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные люди, где созданы все условия для комфортного и безопасного проведения международных соревнований практически любого уровня. Впечатления туристов о стране складываются из многих составляющие: от встречи на границе, работы транспорта, гостиниц, ресторанов, придорожного сервиса, торговли, экскурсионного, медицинского обслуживания и так далее, и тому подобное. А еще от нашей доброжелательности, от улыбок и готовности прийти на выручку. Гостей будет принимать вся страна, — сказал Сергей Ковальчук.