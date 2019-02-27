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Маршрутка и микроавтобус столкнулись в Витебске
Авария с участием маршрутного такси произошло вечером 27 февраля в областном центре. Об этом
По информации инспекторов, около 19.00 на пересечении улицы Терешковой и Московского проспекта столкнулись Mercedes-Benz и Ford Transit (маршрутное такси).
— В маршрутном такси находились пассажиры, они не пострадали. В больницу была доставлена женщина, однако после осмотра ее отпустили, — проинформировали в ГАИ.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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