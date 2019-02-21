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Нет пьянству за рулём
28.02.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
С 25 февраля по 3 марта 2019 года на территории Шарковщинского района отделением ГАИ отдела внутренних дел Шарковщинского районного исполнительного комитета проводится комплекс профилактических мероприятий направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В рамках мероприятия проводятся профилактические отработки населенных пунктов района.
В. МИЛОСЕРДОВ,
начальник отделения ГАИ РОВД.
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