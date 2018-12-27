На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З ”О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь“:

Провести с 25 февраля по 25 марта 2019 г. месячник обеспечения здоровых и безопасных условий труда в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях, расположенных на территории Шарковщинского района. Руководителям лесозаготовительных и деревообрабатывающих организаций, расположенных на территории Шарковщинского района:

обеспечить выполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 ”О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“ и Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 ”Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций“ в части немедленного расторжения контрактов с работниками за нарушения требований по охране труда, повлекшие увечье или смерть других работников, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

2.1. обеспечить своевременное направление работников организаций лесного хозяйства на повышение квалификации;

2.2. привлекать к ответственности в установленном порядке руководителей организаций, не обеспечивших безопасные условия труда работникам;

2.3. подготовить и разместить плакаты, пропагандирующие соблюдение норм и правил охраны труда и обеспечение личной безопасности работников;

2.4. не допускать к работе на машинах, механизмах и оборудовании работников, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

2.5. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, исправным инвентарем, техникой, оборудованием и приспособлениями, санитарно-бытовыми помещениями, создать условия для приема пищи и отдыха;

2.6. регулярно рассматривать на общих собраниях коллектива, совещаниях обстоятельства и причины имевших место несчастных случаев, аварий и инцидентов в организациях и принимать дополнительные меры по их недопущению. Заслушивать лиц, допустивших нарушения требований по охране труда, обсуждать предложения работников по улучшению условий и охраны труда;

2.7. провести анализ эффективности действующей системы управления охраной труда. Ознакомить с картами рисков работников организации;

2.8. пересмотреть действующие в организациях инструкции по охране труда на соответствие требованиям Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176, и в случае необходимости переработать их;

2.9. обеспечить проведение контроля за состоянием охраны труда в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159;

2.10. привести рабочие места в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда;

2.11. провести анализ соответствия эксплуатируемых машин и оборудования, используемого инструмента требованиям охраны труда и принять меры по приведению их в надлежащее состояние;

2.12. организовать проведение внеплановых инструктажей с работниками лесозаготовительных и деревообрабатывающих организаций;

2.13. обеспечить безусловное соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 211/39;

2.14. обеспечить проведение предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров и освидетельствования согласно перечню работ (профессий), при выполнении которых требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119.