Оппозиция в гневе на Лукашенко. И наконец объединилась

Выборы не за горами, и оппозиция уже начала активно готовиться. Как демократические кандидаты планируют защищать Беларусь перед Кремлем? Что делают белорусы, когда слышат упоминания о главе государства? На эти вопросы сегодня во время пресс-конференции отвечали Андрей Санников, Владимир Некляев и Николай Статкевич.
В нашей студии мы встретились с экс-кандидатами в президенты – Владимиром Некляевым и Николаем Статкевичем.
Статкевич:"Хочу начать с благодарности и восхищения мужеством журналистов «Белсата», организаторов «Хартии-97», которые защищают независимое белорусское информационное поле. Сегодня вы показывали материалы с пресс-конференции, вы дали нам возможность сказать прямо, «Хартия-97» организовала эту встречу".
Некляев:"По сути, Беларусь уже сегодня продается с молотка. Три дня в Сочи и два дня в Кремле – у меня даже нет столько времени, чтобы потратить на катание на коньках и лыжах – шла речь только об одном: о сдаче Беларуси под Москву. Поэтому все молчат. Все баюны со СМИ стараются успокоить: да ничего не будет! А если будет – то у нас же есть глава государства, единственный гарант! Слушайте, реальная абсолютно угроза! Мы это знаем и об этом постоянно заявляем! Реальная угроза, которую встречает руководитель страны, этот самый гарант, лежа!"
Статкевич:"Я самый рейтинговый белорусский оппозиционный политик. И вообще политик! Даже сейчас, безо всяких выборов, без всякой раскрутки я готов у Лукашенко на честных выборах выиграть эти выборы! И я не собираюсь свое право и конституционное, и моральное, международное участие в этих выборах кому-то отдавать и просто так уступать! И я, и те люди, сотни тысяч, миллион, которые меня поддерживают, мы за это право будем бороться!"