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В Беларуси задержали криминального авторитета, которого разыскивала французская полиция

28.02.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали российского криминального авторитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разыскивался по линии Интерпола французской полицией за легализацию преступных доходов.

В Беларуси задержали криминального авторитета, которого разыскивала французская полиция

Во Франции он был заочно осужден к 10 годам лишения свободы. Известно, что свою преступную деятельность задержанный начал еще во времена Советского Союза. Мужчина сформировал и возглавлял организованную группу, совершавшую экономические преступления, вымогательства, мошенничества, торговлю оружием. Неоднократно судим за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали российского криминального авторитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разыскивался по...
 
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