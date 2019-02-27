Румас: Уровень готовности Беларуси к проведению хоккейного ЧМ-2021 достаточно высок

Чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году примут Беларусь и Латвия, должен пройти на высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 в Минске, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.



Сергей Румас. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Это первое заседание организационного комитета. У нас уже есть опыт проведения мирового первенства. Чемпионат мира по хоккею в 2014 году был признан Международной федерацией хоккея одним из лучших в истории и побил рекорды посещаемости. В 2021 году мы проводим чемпионат по хоккею с шайбой совместно с Латвийской Республикой. Уровень готовности страны к его проведению достаточно высок: имеются ледовые арены, в столице построено достаточное количество гостиниц и объектов общественного питания. Тем не менее, мы должны сделать все необходимое, чтобы этот чемпионат стал лучше и успешнее предыдущего. Планку не снижаем, — подчеркнул Сергей Румас.

Председатель Федерации хоккея Беларуси — заместитель председателя оргкомитета Геннадий Савилов отметил, что подготовка к чемпионату мира началась два года назад.

— Уже сформирована дирекция чемпионата, оргкомитет, подписан трехсторонний договор с Международной федерацией хоккея, двусторонний договор с Латвией, на выходе бизнес-план по подготовке и проведению турнира. Многое сделано, и самое главное, что есть понимание, что мы будем делать дальше, — сказал он.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой запланирован в Минске и Риге с 7 по 23 мая 2021 года. В нем примут участие 16 команд. В Минске состоятся игры одной предварительной группы (8 команд), а также два четвертьфинальных, два полуфинальных матча, матч за третье место и финал.