

Задача Госавтоинспекции – снижение аварийности в Солигорском районе Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

Во исполнение поручения начальника УВД на селекторном совещании и в рамках республиканской акции «Сделай дорогу безопасной» сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактическую работу в Солигорском районе.

Стоит отметить, что с начала года в данном районе было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человек погибли, а 6 получили ранения.





Так, 26 января около 19 часов на 22 км автодороги Слуцк – Погост вблизи д. Погост Солигорского района 18-летний житель Слуцка наехал на сидящего на проезжей части 46-летнего жителя Солигорска. Мужчина, который не был обозначен световозвращающими элементами, погиб на месте ДТП.



Стоит отметить, что с начала года в данном районе было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человек погибли, а 6 получили ранения.А 1 февраля около 19 часов на 32 км автодороги Старобин – Сковшин – Сосны вблизи д. Драчева Солигорского района 40-летний местный житель наехал на пешехода, который шел по середине полосы движения авто. 54-летний мужчина, который также не был обозначен световозвращающими элементами, погиб на месте ДТП.











Для оказания практической и методологической помощи в разработке мероприятий, направленных на снижение аварийности, сотрудники Управления ГАИ УВД Минского облисполкома выбывали в территориальный отдел ГАИ. Также в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в Солигорском районе отрабатывали патрули спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Минского облисполкома. Только за 15-16 февраля, пятницу и субботу, дорожно-патрульной службой выявлено около 40 нарушений ПДД: 5 нетрезвых водителей, 8 «безправников», один автолюбитель превысил скорость и еще один перевозил ребенка без детского автокресла. 18 водителей на пешеходном переходе не пропустили людей. К слову, за нарушение ПДД к административной ответственности привлекли и двоих пешеходов. Еще 80 нарушений за два дня выявили сотрудники солигорской ГАИ.





В целях снижения аварийности в Солигорском районе, рейдовые мероприятия в регионе будут продолжены.

Автор: Сергей ЧЕБОТАРЁВ, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома.