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Переговоры без результата. Трамп назвал Ким Чен Ына другом, но санкции не отменил

28.02.2019 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Переговоры без результата. Трамп назвал Ким Чен Ына другом, но санкции не отменил

фото: newsone.ua

Речь на двухдневных переговорах лидером США и КНДР шла о денуклеаризации полуострова. Взамен КНДР ожидала снятия санкций со стороны США. Однако переговоры завершились раньше намеченного. Никаких документов сторонам подписать не удалось.

В первый день переговоров Трамп назвал Ким Чен Ына другом, пишет РБК. Тем не менее, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, соглашение по итогам переговоров не было достигнуто, «делегации двух стран с нетерпением ждут встречи в будущем».

Значившаяся в расписании переговоров церемония подписания двустороннего соглашения была отменена, как совместный ланч президентов. Дональд Трамп сообщил, что все санкции против Пхеньяна остаются в силе. Он отметил, что видит огромный потенциал в будущих переговорах между странами. Сейчас КНДР была готова на уступки, пояснил президент США, однако они не были такими, как ожидала американская сторона. Трамп отметил также, что стороны сблизились во взглядах «по сравнению с тем, что было год назад».

Также Трамп заявил об обещании лидера КНДР не возобновлять испытания ракет и ядерного оружия.

 
 
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Речь на двухдневных переговорах лидером США и КНДР шла о денуклеаризации полуострова. Взамен КНДР ожидала снятия санкций со стороны США. Однако переговоры...
 
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