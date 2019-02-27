Внимание всем!

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28.02.2019 — Разное | Савецкая вёска
Чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Отсутствие оповещения в таком случае становится причиной не только паники, но и роста материального ущерба и, что самое страшное, человеческих жертв. И стихийное бедствие, произошедшее в ночь на 7 июля в Краснодарском крае, яркое тому подтверждение. Более 170 погибших и около 5000 пострадавших – таков трагичный итог наводнения, вызванного проливными дождями. Вовремя предупредить местных жителей о надвигающейся опасности помешало техническое состояние системы оповещения, прямое назначение которой заключается в том, чтобы дать населению возможность оперативно принять необходимые меры защиты. Таким образом, возникает вполне оправданный вопрос: что собой представляет и как работает данная система в Беларуси.
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Чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Отсутствие оповещения в таком случае становится причиной не только паники, но и роста...
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