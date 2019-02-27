Инна Карней: «TEDх – это интеллектуальный восторг и полезное развлечение»

«Я никогда не переставала учиться, вот и сейчас изучаю когнитивную поведенческую терапию. И делаю я это я из стратегических соображений. Мне скоро 50 лет, и я прекрасно понимаю: чтобы быть востребованным специалистом, я должна найти нишу, где в плюсе будут и мой опыт, и возраст». ©

Почему кто-то идет по жизни легко, а кто-то словно тянет ненавистную лямку?

Психолог по профессии, миссионер по призванию, мама четырех дочерей, заядлая путешественница, лицензиат одной из самых популярных в мире конференций TEDx Инна Карней знает, как достигаются цели и исполняются мечты. «АиФ» попросил собеседницу поделиться опытом. Возможно, для кого-то этот разговор станет своеобразным полезным пособием, доказывающим: нет ничего невозможного.

Немного истории

Инна Карней по первому образованию физик. В середине 90-х, когда она работала в Институте физики младшим научным сотрудником, на ее зарплату можно было купить два проездных на 4 вида транспорта, и «еще чуть-чуть оставалось».

- Мне говорили: «Зачем ты ездишь на такую работу?» При этом тогда меня не покидало ощущение, что в науке мы пытаемся догнать последний вагон поезда, но все никак не можем в него вскочить, хотя и теоретическая база, и мозги есть, - признается собеседница. – Я стала думать над тем, чем бы я еще могла заниматься, и решила: интересно было бы освоить компьютерную верстку, научиться обрабатывать изображения. Понятно, что с такими знаниями нужно было искать работу в полиграфии – так я пришла в частное издательство. За пятилетку ударного капиталистического труда – а я работала очень много – я смогла заработать на машину, а, когда родила третьего ребенка, мы смогли позволить себе и няню, и домработницу. Но при этом было огромное эмоциональное выгорание, поэтому, поразмыслив, я решила «нанять» себя сама, открыть свое дело. Первым бизнесом стало агентство по подбору персонала, которое через два года я закрыла с убытками. Это был очень полезный негативный опыт. А сейчас я занимаюсь организацией образовательных проектов, в том числе волонтерских, таких как TEDх.



Инна Карней. Фото: TUT.by/ Дарья Бурякина

- Формат TEDх доказывает, что все гениальное просто, и просветительство может происходить в легкой и интересной форме. Но насколько белорусы открыты всему новому и хватает ли «пророков в своем Отечестве»?

- Движение TEDх зародилось в 80-х в Калифорнии, когда скучные научные доклады преобразовали в короткие (протяженностью до 18 минут) и доступные для понимания выступления. TEDх – это интеллектуальный восторг и образовательное развлечение. Это полезная и вдохновляющая информация. Это, когда вы послушали и сказали: «Вау!» Или, когда выступление того или иного спикера вдохновило вас настолько, что вы поменяли что-то в своей жизни или развили собственную идею или проект.

В 2009 году появилась возможность проводить локальные конференции в формате TED по бесплатной франшизе. Однако мне удалось получить лицензию только с третьей попытки – это свидетельствует о серьезном уровне мероприятия и высоких стандартах, предъявляемых к подготовке спикеров. Особенность этих конференций в том, что мы ищем не людей, а идеи. И, поверьте, интересных идей в Беларуси достаточно. Например, мы уже не первый год стараемся затрагивать экологическую тематику и на конференции 30 марта одним из спикеров станет Виктор Фенчук, который расскажет, чему мы можем научиться у диких волков. Когда год назад была заявлена тема про болота, некоторые люди говорили: «Болота! Это же скукотища!» Но после выступления эксперта готовы были отправиться в эко-путешествие по болотному массиву Ельня.

Конференция TEDxMinskWomen: интересные идеи, достойные распространения Подробнее

Классная идея

- Это правда, что одной из идей организовать TEDх в Беларуси было желание поменять свое окружение? Сформировать некое сообщество близких по духу людей?

- По большому счёту, человек всё делает в первую очередь для себя самого. Основоположник позитивной психологии Мартин Селигман утверждал, что счастье – это просто, в нем всего три компонента:

1) удовольствие, которое легко достигается, но вы можете быстро пресытиться;

2) увлеченность, которая требует достаточно высокого уровня навыков, зато здесь вы можете достичь состояния потока;

3) смысл – познание своих сильных сторон и использование их для создания чего-то большего.

TEDх для меня - этовсе три компонента, но самое главное - смысл, создание чего-то большего, полезного для города и сообщества, что потихоньку улучшает среду. Я верю, что слово обладает силой, даёт импульс к изменениям.



Фото: АиФ / из личного архива

TEDх - это настолько классная идея, что целая команда из 30 человек занимается этим бесплатно, на волонтерских началах: тратят на это личное время, которое могли бы провести с родными или отдохнуть. К слову, тема волонтерства в Беларуси многим непонятная: особенно люди старшего возраста удивляются, узнав, что я ничего не зарабатываю на TEDx. А вот моим детям про волонтерство объяснять не нужно: Анюта в 20 лет уехала на год в Эквадор, чтобы, как волонтёр, работать в детском саду с трехлетними детьми. На мой взгляд, волонтёрский проект – это всегда возможность объединиться с близкими по духу людьми, поработать над большой задачей, улучшить мир.

- У вас в жизни настолько все четко, структурировано и, главное, что вы планируете, осуществляется. Один вопрос: «Как это возможно?»

- У меня часто спрашивают, как я все успеваю. А я не все успеваю – только важное, в этом мне помогает методология гибкого планирования Agile Results, которая базируется на идее трех историй. Три истории на год, месяц, неделю и день. Три мои истории для нынешнего года звучат так: первая - семейная, про то, какая мы пара с мужем. У нас счастливый брак, хотя за 27 лет мы переживали разные этапы в отношениях. Один из наших лайфхаков – совместные путешествия. У нас четверо детей, но в путешествия мы отправляемся только вдвоём.



Вся семья в сборе. Фото: АиФ / из личного архива

Вторая история связана с моим профессиональным ростом. Я никогда не переставала учиться, вот и сейчас изучаю когнитивную поведенческую терапию – это узкая психологическая специализация по работе с пациентами, которые переживают депрессивные эпизоды или подвержены чрезмерной тревоге. И делаю я это я из стратегических соображений. Мне скоро 50 лет, и я прекрасно понимаю: чтобы быть востребованным специалистом, я должна найти нишу, где в плюсе будут и мой опыт, и возраст.

Третья история называется Sapiens. Это про создание окружения и про то, как я могу на него влиять. Один из моих теплых, согревающих проектов – «Книжные дни» - специальные встречи с друзьями, где мы обсуждаем прочитанные книги и делимся событиями прошедшего месяца. Сюда относится и TEDх – интеллектуальный проект, который я организовывала пять лет, который, кстати, завершится для меня в 2019-м. Моя мечта исполнилась: я всегда хотела провести большую конференцию в Купаловском театре – это произойдет 30 марта. Далее я хочу глубоко сосредоточиться на достижении высокого профессионального уровня в области терапии.

- Ваших старших дочерей вполне можно назвать состоявшимися, успешными. Полина создала дизайнерский бизнес в Польше, Анна после волонтёрского года в Эквадоре уехала учиться в Штаты, Александра– мастер спорта, бронзовый призер Чемпионата Европы по пулу.



Фото: АиФ / из личного архива

- Я иногда думаю о том, что, если бы девчонки не были нашими дочками, я бы хотела с ними дружить, потому что мне нравится, какими они выросли и какие истории сейчас рассказывают миру. Они интересные, глубокие, разносторонние, самостоятельные. Очень надеюсь, благодаря тому, что у них прекрасные мама и папа. (Смеется.) В воспитании детей слова не работают, только личный пример: дети видят, как вы чистите зубы, какие книги читаете, как относитесь к работе…

Я точно не была для них идеальной мамой, но, надеюсь, что была достаточно хорошей. А еще я всегда верю, что у них получится. У Саши получится выигрывать международные бильярдные турниры. У Евы получится стать дизайнером или архитектором, она обладает удивительной способностью делать из плоского объемное, хотя ей всего 7 лет.

Мне сейчас доставляет огромное удовольствие, когда взрослые дочки говорят: «Ты была примером для нас! Мы видели, что можно растить детей, открывать бизнес, танцевать сальсу, рисовать, путешествовать и все это успевать!»

- Нужно признать, что такой ритм не всем под силу.

- Мечтать можно бесконечно, но пока вы не начали что-то делать, ничего не изменится. Кроме действий имеет значение то, на что направлено ваше внимание. Подумайте для начала всего о трех победах этого года, и расскажите себе историю о каждой победе. В историях всегда есть главный герой, он действует, исходя из своей глубинной мотивации. Станьте автором историй, которые вы хотите поведать миру и будьте тем героем, который идет к намеченной цели.