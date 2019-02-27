Коллекционер Валерий Чупахин продемонстрировал ученикам Лапичской школы несколько тысяч значков

«Знак ГТО на груди у него…» Это у героя стихотворения Самуила Яковлевича Маршака был только один знак, а у нашего — более 3 тысяч. Разные по форме, размеру, расцветке, приуроченные к разным событиям, они занимают внушительное пространство в фойе или актовом зале школ, куда приезжает ветеран педагогического труда, коллекционер Валерий Чупахин. И везде эту огромную коллекцию встречают с восхищением: попробуй собери столько!

Валерий Владимирович наведался и в Лапичскую СШ.

— Нужно было видеть восторг в глазах детей, посетивших выставку, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Оксана Кондратова. — И учащиеся младших классов, и дети постарше с интересом рассматривали значки, просили рассказать про отдельные, задавали много вопросов о самом процессе коллекционирования. Валерий Владимирович с удовольствием общался с ребятами, делился не только информацией о своем увлечении, но и необычными жизненными историями. Надеюсь, такие мероприятия станут хорошей традицией. Ведь, видя многообразие интересов людей, школьники и сами будут стремиться к развитию.