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Коллекционер Валерий Чупахин продемонстрировал ученикам Лапичской школы несколько тысяч значков

28.02.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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«Знак ГТО на груди у него…» Это у героя стихотворения Самуила Яковлевича Маршака был только один знак, а у нашего — более 3 тысяч. Разные по форме, размеру, расцветке, приуроченные к разным событиям, они занимают внушительное пространство в фойе или актовом зале школ, куда приезжает ветеран педагогического труда, коллекционер Валерий Чупахин. И везде эту огромную коллекцию встречают с восхищением: попробуй собери столько!

Валерий Владимирович наведался и в Лапичскую СШ.

Коллекционер Валерий Чупахин продемонстрировал ученикам Лапичской школы несколько тысяч значков

Фалерист Валерий Чупахин рассказывает ребятам об особенно
интересных экземплярах своей коллекции. Фото из архива Лапичской СШ.

— Нужно было видеть восторг в глазах детей, посетивших выставку, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Оксана Кондратова. — И учащиеся младших классов, и дети постарше с интересом рассматривали значки, просили рассказать про отдельные, задавали много вопросов о самом процессе коллекционирования. Валерий Владимирович с удовольствием общался с ребятами, делился не только информацией о своем увлечении, но и необычными жизненными историями. Надеюсь, такие мероприятия станут хорошей традицией. Ведь, видя многообразие интересов людей, школьники и сами будут стремиться к развитию.

 
 
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«Знак ГТО на груди у него…» Это у героя стихотворения Самуила Яковлевича Маршака был только один знак, а у нашего — более 3 тысяч. Разные по форме, размеру,...
 
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