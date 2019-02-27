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Российского бойца ММА застрелили в шашлычной в Ивановской области

28.02.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 24 февраля в кафе города Тейково Ивановской области убили бойца смешанных единоборств Ахмеда Гасанова, сообщает Иваново37.рф.


Ахмед Гасанов. Фото с сайта Иваново37.рф

Очевидцы говорят, что 30-летний экс-спортсмен поддержал конфликт в шашлычной. В итоге его оппонент достал оружие, расстрелял бывшего спортсмена и уехал с места преступления.

— Был убит экс-боец нашей команды. Хотим добавить, что не нужно лезть в приключения, они иногда доводят до не стоящих последствий. Берегите себя, ведь вас любят друзья и семья. Если хочется драться, то деритесь на ринге, — рассказали «Иваново37» в клубе MMA.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье за убийство. Они же заявили, что стрелок пока не найден. Но жители города рассказывают, что информация о стрелке есть, но он пока не задержан.

 
 
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Очевидцы говорят, что 30-летний экс-спортсмен поддержал конфликт в шашлычной. В итоге его оппонент достал оружие, расстрелял бывшего спортсмена и уехал с места...
 
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