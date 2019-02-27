В Минске самосвал протаранил трамвай

Днем 27 февраля на улице Долгобродской столкнулись грузовик и трамвай. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





— Водитель МАЗа ехал по улице Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Ванеева в третьей полосе. При осуществлении разворота он не уступил дорогу трамваю, который ехал в прямом направлении, — проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.





Как сообщили в «Минсктрансе», с 10.45 на улице Долгобродской в направлении разворотного кольца Змитрока Бядули из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 7. Движение трамваев было организовано до разворотного кольца Тракторный завод. Также был организован временный автобусный маршрут № 909 «ДС Серебрянка — ст.м.Тракторный завод». Движение возобновили в 11.40.