|
В Минске самосвал протаранил трамвай
Днем 27 февраля на улице Долгобродской столкнулись грузовик и трамвай. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
— Водитель МАЗа ехал по улице Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Ванеева в третьей полосе. При осуществлении разворота он не уступил дорогу трамваю, который ехал в прямом направлении, — проинформировали в ГАИ.
В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)