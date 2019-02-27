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Военные СНГ водрузят копию знамени Победы на пике Ленина
28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Копию знамени Победы и флаг СНГ водрузят на высоту более семи тысяч метров. Военнослужащие-спортсмены стран Содружества готовятся покорить пик Ленина в Кыргызстане, сообщили на заседании спорткомитета при Совете министров обороны стран СНГ, которое прошло в Минске. Мероприятие приурочено к 75-летию
Кроме того, на лето запланированы военно-спортивные игры среди курсантов.
«Президенты стран-участниц СНГ подписали план мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Опыт проведения военно-спортивных игр среди военнослужащих есть, а вот курсантские игры пройдут впервые. Надеемся, что казахстанская сторона достойно встретит участников и проведет соревнования», – отметил помощник секретаря Совета министров обороны государств-участников СНГ Виталий Чувилёв.
Курсантам предстоит соревноваться в нескольких дисциплинах, в том числе в кроссе, стрельбе и спортивном ориентировании.
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Также на лето запланированы военно-спортивные игры среди курсантов. Им предстоит соревноваться в кроссе, стрельбе и спортивном ориентировании.
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