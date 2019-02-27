Военные СНГ водрузят копию знамени Победы на пике Ленина

Копию знамени Победы и флаг СНГ водрузят на высоту более семи тысяч метров. Военнослужащие-спортсмены стран Содружества готовятся покорить пик Ленина в Кыргызстане, сообщили на заседании спорткомитета при Совете министров обороны стран СНГ, которое прошло в Минске. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне , уточняет телеканал «МИР 24».

Кроме того, на лето запланированы военно-спортивные игры среди курсантов.

«Президенты стран-участниц СНГ подписали план мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Опыт проведения военно-спортивных игр среди военнослужащих есть, а вот курсантские игры пройдут впервые. Надеемся, что казахстанская сторона достойно встретит участников и проведет соревнования», – отметил помощник секретаря Совета министров обороны государств-участников СНГ Виталий Чувилёв.

Курсантам предстоит соревноваться в нескольких дисциплинах, в том числе в кроссе, стрельбе и спортивном ориентировании.