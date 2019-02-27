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Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

28.02.2019 11:20 — Разное | Партизан  
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Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина. Об этом сказано на сайте члена Палаты представителей Элизы Стефаник.

Стефаник и ее коллега Вал Деминг подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Согласно инициативе, разведка должна собрать данные и предоставить доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».

Законопроект составлен в связи с утверждениями о предпринимавшихся попытках России подорвать американскую демократию. «Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий», — объяснила Стефаник.

Как сообщает ABC News, в январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в котором также содержалось требование представить информацию об имуществе Путина.


Россию ранее неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года с помощью хакеров. В июне 2018-го американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

 
 
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Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира...
 
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Клiч Радзiмы
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