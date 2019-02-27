Стоит ли торопиться с покупкой долларов?

Рассказывает Жанна Кулакова, руководитель проекта Broker.by.





– Несмотря на то, что существует ряд серьезных рисков для белорусского рубля в долгосрочной перспективе, предполагаю, что в марте белорусский рубль продолжит укрепляться.





У нас было зафиксировано заметное падение рубля в январе, в какой-то момент оно достигало почти 3%, если ориентироваться на корзину и отсчитывать с начала года. На текущий момент, как мы с вами и предполагали, часть потерь отыграна: рубль с начала года ослабел на 1,7%. Думаю, что в марте есть шансы еще какую-то часть из этих потерь отыграть.





Проблемы, которые могут возникнуть у рубля, видятся более ощутимыми во второй половине календарного года. Это можно связать с некоторой сезонностью.





Так обычно бывает и на нашем рынке, и на российском: февраль, начало весны – достаточно благоприятные месяцы.





Что касается рисков, то их целый ряд. Во-первых, внешние форс-мажоры, на которые мы вообще никак не можем влиять. Во-вторых, административный рост зарплат в существенном отрыве от производительности труда. В-третьих, высокий уровень валютного госдолга, что вкупе с налоговым маневром России создает предпосылки для того, что спрос на иностранную валюту со стороны государства будет высоким.





При этом население, как видим, в том числе и из-за роста зарплат сбавило свою активность как продавца иностранной валюты





Нельзя сбрасывать со счетов определенные проблемы в сфере внешней торговли. По прошлому году есть такая неприятная динамика: экспорт в Россию у нас фактически не изменился, зато импорт оттуда вырос на 20%.





Это, кстати, может быть следствием в том числе и того, что белорусский рубль серьезно укрепился по отношению к российскому в прошлом году, и в этом году может произойти коррекция.





Для российского рубля риски сохранятся





– Что касается российского рубля, то здесь ничего нового не произошло. По-прежнему сохраняются достаточно высокие геополитические риски для российской валюты. США так и не приняли окончательного решения относительно возможного введения крайне неприятных санкций, которые всерьез затронут российскую экономику и непременно скажутся на валютном рынке.





Эта проблема по-прежнему висит в воздухе и может выстрелить в любой момент. Могут появиться какие-то неприятные новости, которые сильно надавят на российскую валюту.





Что касается остальных факторов – нефти, налоговых периодов, интервенций Центробанка – они, безусловно, тоже важны, но на текущий момент в фокусе именно геополитика и именно она может наиболее существенно повлиять на российскую валюту.





В целом я не исключаю, что в марте российский рубль ослабеет и, соответственно, его курс на нашем рынке тоже может снизиться.









Евро-доллар: все решат центробанки





– Что касается пары евро-доллар, то здесь складывается довольно интересная ситуация. В последнее время эта пара демонстрирует крайне низкую волатильность: ее курс меняется в очень узком диапазоне, она фактически застыла на месте в ожидании каких-то стимулов.





На текущий момент что у евро, что у доллара есть примерно одинаковое количество причин для того, чтобы падать или расти.





У каждой валюты есть свои позитивные и негативные моменты. Сейчас нельзя выделить какого-то явного фаворита или аутсайдера среди этих двух валют.





С моей точки зрения, здесь есть некоторые геополитические моменты, которые могут оказывать влияние. Особенно если речь идет о деятельности Трампа или о существующих политических рисках в Европе.





Но все же наиболее существенным мне здесь кажется влияние монетарных решений, которые могут принять европейский и американский центробанки. В марте будут проходить заседания обоих регуляторов: чуть раньше будет ФРС, чуть позже – ЕЦБ.





Возможно, на этих заседаниях прозвучат какие-то новые обстоятельства, которые позволят более-менее внятно определить дальнейшую судьбу валютной пары. А в данный момент затруднительно делать прогноз по поводу динамики евро и доллара в перспективе месяца.





Здесь нужно просто следить и ждать, что будет звучать в контексте монетарных решений центробанков и в контексте геополитических рисков. Здесь возможны разные варианты: может доллар вырастет больше, чем евро, может, наоборот. Не исключено, что какая-то из этих валют упадет в том числе и на белорусском рынке.