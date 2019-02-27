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Из Бреста хотят пустить поезд в Будапешт. Назовут "Стефан Баторий"
На днях в Бресте руководство Белорусской железной дороги провело встречу с дирекцией компании PKP (Польские железные дороги). В ходе переговоров стороны обсудили современное состояние взаимодействий и планы по расширению сотрудничества в ближайшем будущем.
фото носит иллюстративный характер
Одной из ключевых стала договоренность сторон с середины декабря текущего года, когда будет утвержден новый график на 2019/2020 годы, запустить поезд Брест - Будапешт. Предполагается, что он получит собственное название "Стефан Баторий" и будет включать несколько беспересадочных вагонов из Бреста до Вены и Праги.
Во время II Европейских игр Варшаву и Брест свяжет дополнительный временный поезд. Эта мера поможет болельщикам из Западной и Центральной Европы доехать в Минск железнодорожным транспортом. С середины декабря его планируют сделать постоянным и ежедневным.
Таким образом в конце года между Брестом и столицей Польши прямые поезда будут курсировать дважды в день. Напомним, что при этом в Бресте Белорусская железная дорога организует удобную пересадку на скорые электропоезда до Минска.
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На днях в Бресте руководство Белорусской железной дороги провело встречу с дирекцией компании PKP (Польские железные дороги). В ходе переговоров стороны обсудили...
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